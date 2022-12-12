Які існують класи лінолеуму: особливості вибору

До критеріїв вибору якісної підлоги із лінолеума відносять зносостійкість, ступінь стирання, легкозаймистість, товщину та призначення. Сьогодні ми поговоримо про зносостійкість лінолеуму, адже від цього показника залежить можливість підлоги протистояти регулярним механічним навантаженням.

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Що таке клас зносостійкості лінолеуму

Знати клас зносостійкості лінолеуму необхідно, щоб правильно вибрати покриття для того чи іншого приміщення. За призначенням розрізняють лінолеум:

побутовий,

напівкомерційний,

комерційний.

Класифікація лінолеумного покриття відбувається за системою європейських стандартів EN 685.

Для зручності виробники використовують спеціальне маркування продукції, в якому зашифрована вся необхідна інформація по кожному виду лінолеуму. Моделям присвоюється індекс, який складається із двох цифр.

Перша цифра позначає тип приміщення, для якого призначений даний лінолеум (2 — побутовий, 3 — напівкомерційний, 4 — комерційний). Друга — відповідає ступеню навантаження, яке може витримати підлога. Загалом розрізняють 10 класів зносостійкості лінолеуму.

Класи побутового лінолеуму

У моделях цього типу загальна товщина складає 1,5-5 мм, а товщина захисного шару — 0,1-0,35 мм. Період експлуатації — до 5 років.

21 клас. М’який лінолеум розрахований на приміщення малої прохідності. Це можуть бути спальні кімнати, гардеробні, кабінети.

22 клас. Покриття для кімнат із середнім навантаженням. До таких відносяться дитячі кімнати, вітальні, передпокої.

23 клас. Призначений для кімнат з підвищеною прохідністю. Він використовується для облаштування кухонь, коридорів.

Класи напівкомерційного лінолеуму

Напівкомерційний лінолеум має підвищені показники зносостійкості за рахунок щільної структури. Товщина захисного шару — 0,3-0,6 мм. Термін експлуатації сягає 15 років.

31 клас . Підходить для приміщень з низьким навантаженням, таких як кабінети, конференц-зали, готельні номери.

Підходить для приміщень з низьким навантаженням, таких як кабінети, конференц-зали, готельні номери. 32 клас . Застосовують в приміщеннях з невеликою кількістю співробітників і потоком відвідувачів. Цей варіант найчастіше вибирають для дому для кухні або передпокою.

Застосовують в приміщеннях з невеликою кількістю співробітників і потоком відвідувачів. Цей варіант найчастіше вибирають для дому для кухні або передпокою. 33 клас . Лінолеум, що характеризується високою міцністю. Підходить для коридорів шкіл, магазинів й інших закладів з високим рівнем прохідності.

Лінолеум, що характеризується високою міцністю. Підходить для коридорів шкіл, магазинів й інших закладів з високим рівнем прохідності. 34 клас . Матеріал розрахований на максимальну прохідність. Його обирають для укладання в супермаркетах, аеропортах, на вокзалах.

Класи комерційного лінолеуму

Товщина захисного шару — від 0,6 мм. Термін служби покриття сягає від 10 років.

Ціна на комерційний лінолеум досить висока, але його майже не купують для побутових цілей. Вибір кольорів та фактур для нього обмежений.

41 клас. Стелять у швейних цехах, на складальних виробництвах, де роботи ведуться сидячи. Допускається експлуатація легких засобів пересування.

42 клас. Розрахований на високу прохідність приміщень. Витримує як навантаження від ходьби, так і вплив техніки. Підходить для використання практично в будь-яких виробничих приміщеннях.

Розрахований на високу прохідність приміщень. Витримує як навантаження від ходьби, так і вплив техніки. Підходить для використання практично в будь-яких виробничих приміщеннях. 43 клас. Його застосування допустиме майже у всіх приміщеннях промислового типу.

Якщо ви не впевнені, який тип лінолеумного покриття вибрати, не соромтеся звернутися за консультацією до спеціаліста.