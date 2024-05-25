Знімні ортодонтичні апарати

Красиві, рівні зуби - мрія кожної людини. У нормі вони розташовуються на щелепі без проміжків, верхні різці перекривають нижні на третину, бічні зуби максимально стикаються між собою, але так буває не завжди. Причини порушення прикусу різноманітні - генетична схильність, тривале смоктання пустушки в дитинстві, гормональні порушення та багато іншого, але якщо так трапилося, залишати це без уваги не можна.

Неправильне положення зубів не тільки позбавляє привабливої посмішки, а й загрожує ушкодженнями порожнини рота, підвищує ризик карієсу, пародонтозу і навіть онкологічних захворювань. Вирішити проблему допоможе ортодонтична пластинка на зуби за доступною ціною або інший знімний апарат для виправлення прикусу, встановити який можна в стоматологічній клініці "Люмідент" у Києві, відкладати візит до лікаря-стоматолога не варто, тільки за своєчасного звернення є гарантія успіху.

Особливості та переваги

До знімних ортодонтичних апаратів належать такі конструкції, які пацієнт може зняти самостійно. Робити це потрібно на час їжі та чищення зубів. Підбирають їх в індивідуальному порядку або виготовляють спеціально в зуботехнічній лабораторії. Зазвичай така технологія використовується для дітей 7-12 років, у яких молочні зуби ще не повністю змінилися постійними. Чи може застосовуватися пластинка на зуби для дорослих, вирішується під час консультації стоматолога-ортодонта, не завжди це виявляється можливим, але в низці випадків подібна послуга ефективна і в зрілому віці.

Знімні конструкції мають чимало переваг:

їх можна знімати й одягати самостійно, це зручно для прийому їжі та гігієнічних процедур

негативного впливу на зубну емаль можна не боятися;

конструкцію можна регулювати в міру росту дитини.

На пластину на зуби ціна в Україні досить доступна і це ще одна причина затребуваності подібних методів.

Принцип дії

Знімні ортодонтичні пристосування розрізняються за механізмом впливу на прикус:

механічний,

функціональний,

комбінований.

До першого типу належать пластини, вони безпосередньо діють на зубний ряд за допомогою механічних елементів. Апарати другого типу коригують функції, порушення яких призвело до аномалії прикусу, - зменшують тиск щелепних м'язів, регулюють дихання і положення язика, в цю категорію входять трейнери. Комбіновані пристосування поєднують обидва механізми, що забезпечує особливу ефективність.

Різновиди

У стоматологічній практиці застосовуються такі види ортодонтичних конструкцій знімного типу:

капи-елайнери,

пластинки,

скоби,

трейнери.

Легкі, прозорі капи з біополімерного матеріалу застосовують для закріплення результатів лікування або для виправлення незначних дефектів. Для більш серйозної корекції потрібна пластина на зуби дітям - металеві пружини, дуги або гвинти, встановлені на пластикову біосумісну основу. Такі системи не тільки вирівнюють зубний ряд, а й гальмують або стимулюють розвиток щелеп, коригують ширину піднебіння, форму щелепної кістки. Дорослим пацієнтам цю процедуру призначають для підготовки до встановлення брекетів або для корекції невеликих порушень.

Для лікування міжзубних щілин та інших патологій підходять скоби для зубів - вельми масивні системи з пластини, кріплення і дуги. Ця послуга ефективна в разі великих міжзубних щілин, висунення нижнього ряду вперед та інших порушень.

Трейнери - силіконові вироби, що усувають безпосередні причини порушень, привчаючи щелепні м'язи до правильної дії. Одягають їх на ніч і на 3-4 години вдень, лікування не тільки виправляє прикус, а й нормалізує дихання. Призначають їх у разі скупченого положення передніх різців, глибокого або відкритого прикусу, порушення положення нижньої щелепи.

Підібрати оптимальну технологію допоможе лікар під час консультації та огляду. На всі процедури надається гарантія, на сайті клініки можна попередньо дізнатися, скільки коштує пластинка на зуби та інші керамічні, металеві або пластикові ортодонтичні апарати.