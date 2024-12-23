19 тисяч котів і собак зустрінуть Новий рік у теплі завдяки проєкту "ВусоСвято" від EVA та Happy Paw

Понад 2,5 мільйони гривень внесків, що зігрівають, задонатили українці за час проведення благодійної ініціативи з підготовки притулків для тварин до зими. Це вже 5-тий щорічний проєкт мережі магазинів EVA на підтримку безхатніх тварин.

Ювілейний збір “ВусоСвято” з гаслом “5 років = 4 лапи + 1 донат!” мав на меті не тільки забезпечити комфортну зиму для безхатніх тварин, а й подарувати їм дрібку святкової магії, втіливши у життя бажання та мрії пухнастиків.

Свій +1 до збору додали більше 224 тисяч клієнтів. Підтримати тварин у притулках можна було на касах мережі магазинів EVA або ж онлайн, обравши подарунки для котів і собак зі святкового списку бажань на сайті https://teploeva.happypaw.ua/. Разом із донатами благодійники залишали зворушливі святкові побажання для тваринок. Чи вдалось їх втілити в життя — дізнавайтесь у звітному відео проєкту.

Загалом за 1,5 місяці ініціатива “ВусоСвято” зібрала 2 581 982 гривні. За ці кошти фонд Happy Paw закупив:

● 508 кубів дров та паливних брикетів;

● 150 будок;

● 20 обігрівачів/пічок;

● 673 лежаки;

● 15 кліток;

● 590 мисок;

● 6 рециркуляторів для знезараження приміщень.

Допомогу за проєктом “ВусоСвято” отримали 82 притулки з 17 регіонів під чиєю опікою перебуває 19 000 котів і собак. Детальний список притулків можна переглянути на сайті мережі магазинів EVA.

“Ми вдячні кожному клієнту та співробітнику, хто долучився до цієї благодійної ініціативи та зробив свій внесок у результат проєкту. Завдяки вашій підтримці ми змогли забезпечити тваринам не тільки тепло, але й створити для них комфортніші умови. Щороку цей проєкт стає ще більш успішним, демонструючи, як любов до чотирилапих об’єднує людей навіть у найскладніші часи. Ми пишаємося досягнутим і впевнені, що наступні роки принесуть ще більше можливостей для допомоги пухнастикам разом!”, — зазначає керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA та EVA.UA Олександра Гнатик.

“Нам дуже радісно бачити, як щороку наш з EVA проєкт росте і масштабується, залучаючи усе більше українців до добрих справ та підтримуючи у складний зимовий період все більше шелтерів. Коли у тварини немає домівки і рідної людини поруч, то залишається небагато речей, які можуть зробити її щасливою і тепло — одна з ключових. Тому “ВусоСвято” безперечно, вдалося якнайкраще, адже 19 тисяч котиків і собак зустрічатимуть Новий Рік та Різдво в затишку — це справжнє свято не тільки для прихистків, а й для кожного з команди фонду”, — коментує Ольга Спектор, засновниця і Голова правління фонду Happy Paw.