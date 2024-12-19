2,2 мільйона гривень для фронту: результати збору "Бережи тебе РЕБ!"

На початку грудня завершився збір "Бережи тебе РЕБ!", організований EVA та Фондом Сергія Притули. Проєкт зібрав 2 221 715 грн та дав змогу придбати для Сил оборони України 9 систем РЕБ.

Збір "Бережи тебе РЕБ!" стартував 5 вересня 2024 р. з метою акумулювати кошти на закупку сучасних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для українських військових. Завдяки цим пристроям ворожі безпілотники втрачають можливість передавати відео, керувати польотами чи виконувати атаки, що безпосередньо рятує життя захисників та захисниць України.

За три місяці близько 200 000 користувачів програми лояльності "EVA МОЗАЇКА" переказали на користь ініціативи понад 1,2 мільйона гривень у вигляді бонусів. Ще близько мільйона гривень вдалося зібрати через сайт фонду Сергія Притули завдяки небайдужим українцям.

Для того щоб техніка почала працювати на фронті якнайшвидше, організатори прийняли рішення закуповувати та передавати комплекси ще під час дії збору. У результаті 7 РЕБ-комплексів вже отримали бригада оперативного призначення "Кара-Даг" та 110-та окрема механізована бригада. Ще 2 системи готуються до передачі 47-й окремій механізованій бригаді.

"РЕБ — це безпека і захист для наших військових. Завдяки спільним зусиллям нам вдалося забезпечити кілька бригад цими життєво необхідними засобами, які сьогодні працюють на кожному кілометрі фронту, протидіючи ворожим дронам. Ми розуміємо, що навіть одне врятоване життя вартувало всіх зусиль, докладених до організації цього проєкту", — коментує Андрій Шувалов, директор Фонду Сергія Притули.

Середній внесок бонусами склав лише 5 гривень, але саме з сотень тисяч таких невеликих пожертвувань вдалося зібрати значну суму. Кампанія "Бережи тебе РЕБ!" ще раз довела, що маленьких донатів не буває, коли ми об’єднуємося задля спільної мети.

"Системи РЕБ на фронті є не менш важливими, ніж зброя. Вони приховують позиції, "осліплюють" ворога та оберігають техніку від ударів. Але найголовніше — ці системи рятують життя наших захисників і захисниць. Саме тому ми пишаємося результатом проєкту "Бережи тебе РЕБ!". Ми вдячні кожному, хто долучився до ініціативи, як і уклінно дякуємо кожному, хто боронить сьогодні нашу країну", — додає Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA.

Зі свого боку, представники військових підкреслюють, наскільки важливою є така підтримка: "Є приклади, коли FPV не змогли долетіти до машин, на яких був встановлений РЕБ. Вони втрачали звʼязок і падали поруч. Всі залишились живими та цілими, бо спрацював радіолокаційний купол, який не дає FPV долетіти до цілі, — зазначив Іван Сєкач, начальник відділення комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. — Хочу подякувати організаторам, це дійсно важлива допомога, бо не можна відокремлювати Збройні сили від народу. Це наша спільна робота по захисту батьківщини і приємно, коли і бізнес, і фонди допомоги беруть участь в обороні нашої країни".

Проєкт "Бережи тебе РЕБ!" став ще одним прикладом того, як єднання українців допомагає не лише наближати перемогу, а й забезпечувати захист для тих, хто захищає нас.