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26 жовтня у Києві відбудеться 12-й КМЕФ: у фокусі – як бізнесу й економіці вистояти в нових умовах
26 жовтня у Києві пройде 12-й Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Очікується понад 500 учасників – власників і керівників українських та міжнародних компаній, представників уряду, інвесторів, дипломатів та експертів. Головна тема цьогорічного форуму – "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?". У центрі дискусій – як бізнесу й економіці вистояти в нових умовах, адаптуватися та повернутися до зростання.
На п’ятому році повномасштабної війни тиск на українську економіку посилюється. Під ударами – виробництва, енергетика, порти, залізниця, логістичні центри та інша критична для бізнесу інфраструктура. За оцінкою Мінекономіки, прямі збитки від руйнувань щорічно можуть сягати близько $10 млрд, а разом із блокадою морських портів вони вже коштували Україні у 2026 році близько 1,5 відсоткового пункту ВВП.
За жовтневим прогнозом Світового банку, зростання економіки України сповільниться до 1,2% у 2026 році та становитиме 1,5% у 2027-му, якщо активні бойові дії триватимуть. У попередніх прогнозах для 2027 року банк прогнозував 4% за умови їх завершення до кінця 2026-го.
"Якщо раніше в центрі дискусії було питання відновлення України, сьогодні фокус змістився на те, як забезпечити стійкість економіки вже зараз. Бізнесу потрібні рішення, які допоможуть захищати активи, зберігати виробництво та продовжувати інвестувати навіть в умовах війни", – зазначає Василь Хмельницький, ініціатор КМЕФ, засновник холдингу UFuture.
У програмі КМЕФ 2026 – 12 панельних дискусій. У центрі обговорення – фізичний захист бізнесу, робота під час повітряних тривог, децентралізована логістика й енергопостачання, стійкість зв’язку, страхування воєнних ризиків, відшкодування збитків за втрачені активи, доступ до фінансування та збереження макростабільності. Серед ключових тем також – адаптація державної стратегії промислового розвитку та енергетичної політики до нових умов, економічні пріоритети держави, міжнародна співпраця та євроінтеграція в умовах нових викликів. Окрема увага – досвіду прифронтових міст і рішенням, які там уже працюють.
Серед спікерів форуму:
- Олександр Комаров, СЕО та президент групи Київстар;
- Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, засновник EVA і VARUS;
- Франсіс Маліж, керуючий директор ЄБРР у секторі фінансових установ;
- Юлія Свириденко, президентка бізнес-школи KSE;
- Вячеслав Климов, співвласник групи компаній NOVA;
- Домінікас Тучкус, інвестиційний директор Amber Infrastructure Fund;
- Ігор Ніконов, засновник девелоперської компанії KAN Development;
- Томаш Фіала, засновник Dragon Capital;
- Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові;
- Девід Годфрі, член правління British-Ukrainian Economic Future, ексгендиректор UK Export Finance.
Українська економіка вже має досвід швидкої адаптації під час кризи. У 2022 році після знищення Кременчуцького НПЗ і дефіциту пального країна перебудувала паливну логістику, а тисячі підприємств релокувалися з прифронтових регіонів вглиб країни. Після блокади традиційних морських маршрутів у 2023 році запрацював український морський коридор, а після масштабних атак на енергосистему минулого року бізнес і держава почали активно розвивати розподілену генерацію.
"Сьогодні розмова про майбутнє має починатися з пошуку практичних рішень, які бізнес, держава й міжнародні партнери можуть ухвалювати вже зараз, щоб зберегти стійкість і повернути економіку до зростання. Саме про це КМЕФ цього року", – говорить CEO КМЕФ Юрій Пивоваров.
Титульні партнери форуму: UFuture, Mastercard, AEQUO, ПриватБанк, Kyivstar
Партнери форуму: Sense Bank, NEQSOL Holding, ПУМБ, ДТЕК, Ajax Systems, Uklon, TERWIN, Eclectic Talents Group, BALEX, CEO Club Ukraine.
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12th Kyiv International Economic Forum to Take Place on October 26, Focusing on Business and Economic Resilience Amid New Challenges
Kyiv will host the 12th Kyiv International Economic Forum (KIEF) on October 26, bringing together more than 500 participants, including owners and executives of Ukrainian and international companies, government officials, investors, diplomats, and experts. This year’s theme, “People. Business. Economy. What’s Next?”, will guide discussions on how businesses and Ukraine’s economy can withstand mounting challenges, adapt to changing conditions, and return to growth.
Now in the fifth year of Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s economy faces growing pressure. Russian attacks continue to target industrial facilities, energy infrastructure, ports, railways, logistics hubs, and other assets critical to business operations. According to Ukraine’s Ministry of Economy, direct damage from destruction could reach approximately $10 billion annually. Combined with the blockade of seaports, these losses have already cost Ukraine an estimated 1.5 percentage points of GDP in 2026.
In its October forecast, the World Bank projects that Ukraine’s economic growth will slow to 1.2% in 2026 and reach just 1.5% in 2027 if active hostilities continue. The Bank previously projected 4% growth in 2027, assuming hostilities would end by late 2026.
“While discussions previously focused on Ukraine’s reconstruction, the priority today is how to strengthen economic resilience here and now. Businesses need solutions that will help them protect their assets, maintain production, and continue investing even during wartime”, says Vasyl Khmelnytskyi, KIEF initiator, founder of UFuture holding.
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KIEF 2026 will feature 14 panel discussions addressing the most pressing challenges facing Ukraine’s economy. Key topics will include protecting business facilities, maintaining operations during air raid alerts, decentralizing logistics and energy supply, ensuring reliable communications, insuring against war-related risks, securing compensation for lost assets, accessing finance, and maintaining macroeconomic stability.
Discussions will also explore how Ukraine can adapt its industrial development strategy and energy policy to new realities, redefine national economic priorities, strengthen international cooperation, and advance European integration amid emerging challenges. Special attention will go to frontline cities and the practical solutions they have already implemented to keep their economies functioning.
Confirmed forum speakers include:
- Oleksandr Komarov, CEO and President of Kyivstar Group;
- Ruslan Shostak, President of TERWIN Corporation, founder of EVA and Varus;
- Francis Malige, Managing Director, Head of Financial Institutions, EBRD;
- Yuliia Svyrydenko, President of KSE Business School;
- Vyacheslav Klymov, Co-owner of NOVA Group;
- Dominykas Tuckus, Managing Director of the Amber Infrastructure Fund;
- Igor Nikonov, Founder of the Ukrainian development company KAN Development;
- Tomas Fiala, Founder of Dragon Capital;
- Inga Andreieva, Country Manager, Ukraine and Moldova, Mastercard;
- David Godfrey, Board Member, British-Ukrainian Economic Future, Former Chief, Executive, UK Export Finance (UKEF) | CBE.
Ukraine’s economy has already demonstrated its ability to adapt rapidly to major disruptions. In 2022, following the destruction of the Kremenchuk oil refinery and the resulting fuel shortages, the country rebuilt its fuel supply chains, while thousands of businesses relocated from frontline regions to safer areas further inland.
In 2023, Ukraine launched its own maritime corridor after traditional shipping routes were blocked. Following large-scale attacks on the power grid last year, businesses and the government also accelerated the development of distributed power generation.
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“Today, any discussion about the future must start with practical decisions that businesses, the government, and international partners can make right now to sustain economic resilience and restore growth. This is precisely what KIEF 2026 is about”, says Yuriy Pyvovarov, CEO of KIEF.
Title Partners: UFuture, Mastercard, AEQUO, PrivatBank, Kyivstar
Forum Partners: Sense Bank, NEQSOL Holding, FUIB, DTEK, Ajax Systems, Uklon, TERWIN, Eclectic Talents Group, BALEX, CEO Club Ukraine