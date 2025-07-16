5G в Україні: коли запрацює і чому не раніше 2027

Один з найбільших операторів мобільного звʼязку прогнозує, що стандарт мобільного звʼязку 5G запрацює в Україні не раніше 2027-2028 років

"Сума інвестицій, яка необхідна для запровадження 5G сягає $500 млн", - таку оцінку надав Delo.ua керівник одного з операторів мобільного звʼязку на умовах анонімності.

Він зазначив, що для впровадження технології 5G в Україні вистачає діапазону радіочастот, але вони можуть бути передані операторам лише після війни.

Для надшвидкісного 5G використовуються високі частоти - від 30 гігагерців. Для передачі даних на таких частотах в містах, вежі з антенами мають бути розміщені через кожні 300–400 метрів. Тобто, для розгортання 5G потрібно дуже багато веж. Тому впровадження цієї технології потребує часу і і значних інвестицій.

Технологія 5G здатна передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

Ключові переваги технології 5G:

набагато вища швидкість передачі даних, що досягає 10 Гбіт/с;

нижча затримка (1 мілісекунда порівняно з 50 мілісекундами);

можливість під’єднати до мережі у десятки разів більше пристроїв.

На початку червня 2025 року уряд затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року, в якій йдеться про запровадження технології 5G. На думку урядовців, мобільний звʼязок пʼятого покоління 5G дасть змогу прискорити автоматизацію та роботизацію, розширить використання Інтернету речей, зокрема промислового, віртуальної та доповненої реальності, нових онлайн-сервісів та послуг.

“Однак повноцінне впровадження мобільного звʼязку пʼятого покоління 5G на всій території України під час воєнного стану ускладнене через ряд технічних та безпекових причин, зокрема у звʼязку із неможливістю проведення науково-дослідних робіт із дослідження умов сумісного функціонування радіоелектронних засобів спеціальних користувачів з радіоелектронними засобами п’ятого покоління у смугах радіочастот 703—733/758—788 МГц та 3400—3800 МГц” - зазначено в Стратегії.

Оператори мобільного зв’язку вже готуються до запровадження 5G. В травні минулого року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G. А Київстар в рамках цієї підготовки ще у лютому 2024 року запустив тестовий сегмент мережі 5G на території офісу у Києві.