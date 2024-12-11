Азовці отримали Mini Shark: спільний проєкт EVA та KOLO завершено

Днями мережа магазинів EVA спільно з фондом tech-спільноти KOLO передали два безпілотні комплекси Mini Shark артилерійській розвідці 12 бригади "Азов" НГУ. Ця техніка, кошти на яку було зібрано в рамках масштабної ініціативи "Розправ крила", тепер служитиме на фронті, допомагаючи захисникам виконувати бойові завдання.

Передача техніки відбулася в особливий період, коли країна вже потрохи почала готуватись до святкування Різдва та Нового року. Цей момент наповнений символізмом — як подарунок для наших захисників, який не лише підсилює їхню міць, але й нагадує, що вони не самі у своїй боротьбі. Підтримка благодійників в межах проєкту "Розправ крила" стала справжнім дивом, яке вже зараз працює на перемогу.

"Наше спільне завдання — підтримувати військових усім необхідним для їхньої ефективної роботи. Завдяки згуртованій командній взаємодії з KOLO та небайдужості тисяч українців комплекси Mini Shark вже передано нашим захисникам. Дякуємо всім, хто долучився! Зазначу, що розправляючи крила, ми підіймаємо в небо не лише дрони, а й віру в нашу спільну перемогу. Цей проєкт довів, що разом ми здатні на неймовірне", – прокоментувала керівниця PR-напряму EVA Олександра Гнатик.

Проєкт "Розправ крила" стартував у березні 2024 року. Його метою було зібрати кошти на закупівлю двох комплексів Mini Shark. Етап збору завершився в липні. За цей час до кампанії долучилися понад 275 000 донаторів, серед яких учасники програми лояльності "EVA МОЗАЇКА", які переказали понад 2,1 млн грн у вигляді бонусів. Значну частину коштів також було зібрано через сайт фонду KOLO, завдяки підтримці таких партнерів, як спільноти DOU та Djinni, які зробили внески по 300 000 грн кожна, а також корпоративних донорів, які забезпечили 3,72 млн грн. Зібрані таким чином 7,1 млн грн одразу були перераховані виробнику комплексів Mini Shark — компанії "Укрспецсистемс".

"Хоча на ці комплекси існує довга черга, виробник пішов нам назустріч, щоб борти для "Азову" вдалось передати на фронт уже в грудні", – розповів Яр Бірзул, CEO фонду KOLO.

Комплекси Mini Shark — це зменшена модифікація відомого українського БпЛА SHARK, яка має низку унікальних переваг: компактність, швидкість розгортання, стійкість до радіоелектронної боротьби та високоякісну оптику для роботи вдень і вночі. До складу кожного комплексу входять:

· безпілотник із денною оптикою;

· безпілотник із тепловізійною оптикою;

· пункт дистанційного пілотування;

· рюкзак на два крила;

· два транспортувальні ящики.

Ці "пташки" дозволяють швидко виявляти ворога, передавати дані для точних артилерійських ударів та зберігати життя наших захисників.

"Ми регулярно отримуємо необхідні засоби. Особливо, що стосується РЕБ, FPV, також – це Крила. Сьогодні це два комплекси Mini Shark. Їхня особливість в тому, що вони можуть далеко літати, вони дуже зручні і прості в користуванні, в них досить надійний зв'язок, і взагалі – саме такі засоби – це сучасні очі війська, які можуть заглядати за лінію фронту на десятки кілометрів. Відповідно, вони дозволяють отримувати якісні хороші розвіддані про противника, про пересування противника, про коригування артилерійського та інших засобів вогню, які забезпечують відбиття штурмів, унеможливлюють ротацію противника, забезпечують просування наших військ і захист наших рубежів. Тому ці засоби – вони зараз одні з першочергових, які необхідні, тому що це очі, а очі – це основне", – зауважив "Хоробрий", артилерист 12 бригади "Азову" НГУ.

Передача безпілотників стала черговим прикладом того, як єдність бізнесу, благодійних організацій та українців здатна вирішувати важливі завдання в умовах війни. Мережа EVA та фонд KOLO дякують кожному, хто долучився до ініціативи, та продовжують підтримувати українських захисників та захисниць.