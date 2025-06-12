Банки змінюють фокус: партнерство, цифровізація та підтримка МСБ

У 2025 році українські банки стикаються з економічними викликами та зміною клієнтських очікувань: інфляція, податкове навантаження та трансформація поведінки споживачів змушують фінансові установи адаптуватися.

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Як відзначає член правління Sense Bank Сергій Максюта, банківський сектор переходить у фазу "ринку клієнта й працівника", де пріоритетами стають довіра, цифрові сервіси та гнучкість.

"Сьогодні клієнт – це партнер, який ухвалює зважені рішення, аналізує пропозиції та очікує прозорості, швидкості та зручності, що стимулює банки змінюватись не лише технологічно, а й ментально", – наголошує Максюта.

Банки оновлюють свої кредитні стратегії, зосереджуючись більше на малому та середньому бізнесі, особливо в галузях аграрного сектору, логістики, енергетики та IT. Одночасно вони активно вкладають ресурси в цифровізацію, аналітичні інструменти, автоматизацію процесів та хмарні технології.

"Ми вже не просто "гасимо пожежі", а розбудовуємо майбутнє банкінгу – більш ефективного, відкритого й інноваційного", – підкреслює представник Sense Bank.