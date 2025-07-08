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"Броньована Кава": Кожна пачка – смак Свободи та крок до Перемоги!

Броньована Кава
З кожної пачки гроші відправляються на потреби військових

Кава - це не просто ранковий ритуал, це акт подяки та могутній крок до перемоги! Унікальний лот "Броньована Кава", народжений у співпраці Foundation Coffee Roasters та легендарної 13-ї бригади НГУ "Хартія", перетворює вашу улюблену каву на снаряд, що летить прямо на ворога.

Ця кава зі смаком свободи та сили. Кожна пачка – це прямий, беззаперечний внесок у захист нашого неба, нашої землі та нашого спокою. Йдеться про реальну допомогу, яка рятує життя.

З кожної пачки 100 гривень миттєво відправляються на потреби справжніх героїв – воїнів 13-ї бригади НГУ "Хартія".

На що йдуть гроші?

На те, що найцінніше на передовій:

  • тепловізори, 
  • дрони, 
  • зв'язок, 
  • амуніція.

Усе, що дає військовим перевагу, рятує життя і невпинно наближає нашу спільну перемогу. "Кожна чашка – це наш маленький внесок у велику справу!"

Це не просто покупка, це інвестиція у нашу свободу, у мирне майбутнє наших дітей. Підтримайте тих, хто щодня ризикує усім заради нас. Придбайте "Броньовану Каву" і відчуйте, як ваш внесок допомагає нашим хлопцям та дівчатам боротися за Україну.

Разом до Перемоги!