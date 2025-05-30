Charity Family Day: зірки, спорт, бізнес і добрі справи заради майбутнього дітей

1 червня в Бучанському парку відбудеться масштабне родинне свято, яке об’єднає громаду, родини, зірок і бізнес навколо допомоги дітям, що постраждали від війни. Вхід для всіх вільний. Початок о 12:00.

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Благодійний фонд "Твоя опора" спільно з Бучанською міською радою запрошують родини, дітей і друзів на сімейне свято з доброю місією — Charity Family Day. Фестиваль пройде за підтримки генерального партнера — компанії Київстар та титульного партнера Fortis Beauty.

"Мені дуже хочеться, щоб Charity Family Day став не лише днем добрих справ і підтримки дітей, а й нагадуванням про цінність простих моментів разом. Щоб ми хоч на день відклали телефони, побули зі своєю родиною в офлайні, розважилися, посміялися, створили спільні спогади. Наш фестиваль стане простором, де буде добре всім — і дітям, і дорослим. І саме в таких моментах народжується справжня турбота та близькість", — розповідає Валерія Татарчук, засновниця БФ "Твоя опора" та ідеолог фестивалю.

Фестиваль має благодійну мету — збір коштів на психосоціальну підтримку дітей у Сімейному центрі ментального благополуччя «Твоя опора», який допомагає дітям, що постраждали від війни, повертатися до емоційної стабільності та безпечного дитинства.

"Charity Family Day — це не просто фестиваль, а важлива подія, яка дає можливість кожному зробити свій внесок у підтримку наших дітей. Пишаюся тим, що Буча стає місцем, де люди з усіх куточків об’єднуються заради спільної мети — допомогти дітям, які пережили важкі часи. Завдяки такій підтримці ми будуємо нову реальність, де кожна дитина може мати шанс на щасливе майбутнє", — зазначає Анатолій Федорук, міський голова Бучанської міської ради.

Весь парк 1 червня перетвориться на масштабну сімейну зону відпочинку. Територія Бучанського парку буде поділена на тематичні зони, щоб кожен гість міг знайти для себе заняття до душі. Серед них — зони здоров’я, дитячий парк розваг, beauty-зони, освітній простір, зона для підлітків, ярмарок, стрітфуд, кінотеатр під відкритим небом, зірковий маркет та інші тематичні локації, які забезпечать комфортне і різноманітне дозвілля для всієї родини.

Також всі бажаючи зможуть пройти безкоштовні медичні обстеження. Зокрема, консультації лікарів мережі «Добробут», пройти перевірку зору, діагностику шкіри голови від Vichy, зробити УЗД серця та отримати рекомендації щодо догляду за шкірою від La Roche-Posay. Консультації надаватимуть дерматолог, ортопед, ЛОР, дитячий ендокринолог та кардіологи.

Розваги для дітей

Окрема увага — наймолодшим відвідувачам. Для дітей буде доступна насичена програма: безкоштовні локальні атракціони з 12:00 до 17:00, зони з аніматорами, ростовими ляльками, бульбашковим шоу, квестами та батутами. Працюватимуть творчі майданчики з майстер-класами, аквагримом і глітер-тату. У зоні наукових досліджень діти зможуть познайомитися з робототехнікою, 3D-друком і настільними іграми, а всі створені власноруч вироби забрати із собою. Вперше буде організовано майстер-клас із футболу на надувному полі. Діти також зможуть написати побажання Святому Миколаю та пригоститися солодкою ватою.

Окрім того, гостей фестивалю чекає бар безалкогольних коктейлів, фотозони в різних локаціях парку, кінотеатр під відкритим небом, розіграш подарунків, тематичні ярмарки, зона вуличної їжі та експонати з музею науки.

Зіркова концертна програма

На основній сцені виступатимуть: YAKTAK, Олена Тополя (ex Alyosha), Tayanna, Michelle Andrade, Nicole, DJ Aniselle, Domiy, Molodi, Marko Kvitka. А також шоу ілюзіоністів від Magic Brothers. Ведучі концертної сцени — Аліна Шаманська та Нікіта Добринін.

Спортивна програма від зіркових тренерів

У спортивному блоці на гостей чекатимуть тренування та майстер-класи від провідних українських тренерів і спортсменів: Аніти Луценко, Юлії Богдан, Анни Різатдінової, Євгена Кота, Наталії Татарінцевої, Христини Решетнік, Ксенії Літвінової, ReD Foxes та Макса Леонова. Ведучі спортивної сцени — Микола Матросов та Мирослава Мандзюк.

Фестиваль Charity Family Day — це приклад того, як благодійність може поєднуватися з радістю, відпочинком і змістовним сімейним дозвіллям. Вхід вільний, а всі активності всередині заходу — безкоштовні.

Дата: 1 червня 2025 року

Час: початок о 12:00

Місце: Бучанський міський парк

Формат: живий звук

Більше інформації: www.charityfamilyday.org