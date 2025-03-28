Ferrexpo повідомила про припинення повернення ПДВ її підприємствам в Україні: які наслідки такого рішення уряду

Гірничорудна компанія Ferrexpo, яка є єдиним власником Полтавського, Єристівського та Біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК), повідомляє про припинення відшкодування ПДВ її підприємствам в березні 2025 року.

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Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що дана ситуація вже призвела до порушення стабільної роботи підприємств, зниження обсягів виробництва на підприємствах та, на жаль, скорочення робочих місць з одночасним зменшенням податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів.

Крім того, це призвело до зменшення відвантажень "Укрзалізницею" продукції на адресу споживачів, а також зменшення роботи портів по перевантаженню обсягів готової продукції для клієнтів в Європі, Близькому Сході та Азії.

"Ми отримали податкові документи, в яких стверджується, що нашим українським підприємствам не буде "автоматично" повернено експортний ПДВ у березні. Зменшення наших обігових коштів у вигляді неповернення експортного ПДВ може мати тяжкі наслідки. Ми вже змушені скоротити виробництво до 25% нашої повної потужності і не довиробимо орієнтовно 4 млн. тон продукції в 2025 році, у свою чергу "Укрзалізниця" зменшить обсяги своїх перевезень на ці 4 млн. тон, а порти не перевантажать ці 4 млн тон продукції на експорт", - повідомив Дмитро Вінівітін, голова профспілкового комітету ПРАТ "Полтавський ГЗК" компанії Ferrexpo.

Він підкреслив, що держава не отримає валютну виручку від експорту цієї української продукції, що, у свою чергу, вже призвело і призведе до скорочення тисяч робочих місць по всьому ланцюгу виробництва та відвантажень готової продукції, зниження рівня заробітних плат, а також податків із цих зарплатних нарахувань, недоотримання бюджетами всіх рівнів необхідних коштів, зменшення ВВП області та країни, а також погіршення економічної та інвестиційної ситуації в Україні.

Як наголошують в Ferrexpo, підприємства компанії є одними з найбільших промислових виробників в Україні і входять до трійки лідерів серед експортерів гірничо-металургійної продукції. Вони забезпечують критично важливі валютні надходження в країну, які з початку повномасштабного вторгнення Росії склали мільярди доларів США.

Повідомляється, що за період починаючи з лютого 2022 року підприємства Ferrexpo перерахували понад 150 мільйонів доларів США заробітних плат своїм працівникам, як один із найбільших покупців товарів і послуг в Україні сплатили національним постачальникам понад 1,8 мільярда доларів, підтримуючи уряд України сплатили понад 300 мільйонів доларів податків і рентних платежів та інвестували понад 300 мільйонів доларів у капітальні витрати для підтримки та модернізації своїх виробництв, а також надають робочі місця для понад 8,5 тисяч працівників своїх підприємств і більш, ніж 30 тисяч співробітників суміжних галузей та підрядників.

ГЗК Ferrexpo є містоутворюючими підприємствами, і їх діяльність безпосередньо впливає на оборонний бюджет, підтримуючи здатність України до оборони, зокрема через фінансування потреб армії, виплату заробітних плат та соціальних допомог, закупівлю гуманітарної допомоги та медичних засобів.

“Усе те, що наразі відбувається із компанією Ferrexpo в Україні - це тиск на український та іноземний бізнес через накладені санкції на одного із найбільших акціонерів британської компанії, яка котирується на основному майданчику Лондонської фондової біржі”, - йдеться у повідомленні компанії.

Ferrexpo закликає Міністерство фінансів та Державну податкову службу України до вирішення цієї ситуації, а також вчасного та законного відшкодування експортного ПДВ для її підприємств, адже від цього залежить не тільки економічне становище компанії та тисяч її працівників та родин, а й стабільність багатьох суміжних галузей промисловості, загальна економічна ситуація в Україні та привабливість довгострокового іноземного інвестування в нашу країну.