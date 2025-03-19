ГО "Фундація Течія" Олега Крота у співпраці з платформою dobro.ua придбала для дитячої лікарні Святого Миколая у Львові мобільний рентген-апарат за 3 мільйони

Дитяча лікарня Святого Миколая у Львові отримала новий мобільний рентген-апарат вартістю майже 3 мільйони гривень , що суттєво покращить якість діагностики маленьких пацієнтів. Ця ініціатива стала можливою завдяки фінансуванню від ГО "Фундація Течія" та підтримці благодійної платформи dobro.ua — головної платформи добрих справ в Україні.

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Щомісяця у лікарні Святого Миколая у Львові проводиться понад 300 рентген-досліджень, значна частина яких виконується у відділеннях інтенсивної терапії. Для дітей у критичному стані кожна хвилина є вирішальною, і можливість проведення рентген-діагностики безпосередньо в палатах без транспортування є надзвичайно важливою.

Нора Камінська, дитячий радіолог Дитячої лікарні Святого Миколая, зазначила:

"Для наших пацієнтів цей апарат — справжній порятунок. Він дає змогу швидко отримати якісний знімок, навіть якщо дитина перебуває у важкому стані. Це означає, що лікарі можуть приймати важливі рішення швидше, а діти отримують лікування без затримок. Завдяки новому обладнанню ми зможемо врятувати ще більше життів".

ГО "Фундація Течія" з початку повномасштабного вторгнення активно підтримує українців, не припиняючи допомогу. До війни організація також займалася підтримкою медичних закладів та реабілітацією дітей. Протягом останніх років ГО "Фундація Течія" разом із dobro.ua оновили обладнання в українських лікарнях на суму понад 17 мільйонів гривень. Сучасні апарати отримали медзаклади в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Рівному, Сумах, Черкасах, Білій Церкві, Кропивницькому та Житомирі.

Також "Фундація Течія" повністю фінансує діяльність Центру інклюзії та корекції "Єва", який допомагає дітям після онкооперацій та дітям з інвалідністю.

Олег Крот, співзасновник ГО "Фундація Течія", підкреслив:

"Для нас надзвичайно важливо підтримувати ініціативи, які змінюють життя українців на краще. Діти — це майбутнє нашої країни, і ми не можемо залишатись осторонь, коли йдеться про їхнє здоров’я та життя. Наша команда впевнена: цей апарат допоможе врятувати тисячі маленьких життів"

Дитяча лікарня Святого Миколая щороку госпіталізує близько 28 000 пацієнтів та проводить понад 90 000 консультацій і обстежень. Для багатьох із цих дітей мобільний рентген стане критично важливим у діагностиці та лікуванні.

Співпраця між ГО "Фундація Течія", благодійною платформою dobro.ua та медичними закладами демонструє, як об’єднання зусиль бізнесу, громадськості та благодійних організацій може призвести до життєво важливих змін.