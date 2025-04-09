Європейський інвестбанк надасть Укрексімбанку 100 млн євро для енергоефективних проєктів

Державний Укрексімбанк уклав фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) для реалізації проєкту “Централізоване теплопостачання України-Укрексімбанк” на суму 100 млн євро.

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Про це інформує пресслужба фінустанови.

Про угоду

Основною метою підписання угоди є забезпечення фінансування інвестиційних потреб українських місцевих органів влади та комунальних підприємств у сфері централізованого теплопостачання та опалення, а також реалізація заходів для підвищення енергоефективності та енергонезалежності країни.

Основні завдання реалізації проєкту "Централізоване теплопостачання України-Укрексімбанк":

зменшення використання енергії та енергоресурсів;

забезпечення безперебійного теплопостачання та електропостачання;

підвищення автономності та енергонезалежності об’єктів фінансування;

зменшення викидів вуглецю;

впровадження використання альтернативних джерел енергії;

підвищення стійкості теплової та енергетичної мережі України.

Роль Укрексімбанку

Укрексімбанк активно підтримує розвиток українських громад, допомагаючи муніципалітетам та комунальним підприємствам реалізовувати проєкти, спрямовані на підвищення енергоефективності та раціональне використання ресурсів.

Банк пропонує широкий спектр фінансових продуктів, спеціально розроблених для потреб місцевих громад — від кредитування інвестиційних проєктів до структурованих фінансових рішень з залученням провідних міжнародних фінансових установ. Завдяки цим інструментам органи місцевого самоврядування можуть модернізувати інфраструктуру, скорочувати споживання енергоресурсів та оптимізувати витрати.

Серед пріоритетних напрямів підтримки — оновлення систем теплопостачання, модернізація котлів, насосів, реконструкція або розширення існуючих тепломереж, реконструкція будівель, виробництво тепла з відновлюваних джерел енергії, доповнені акумуляторами та іншими технологіями зберігання, які мають вирішальне значення для підвищення стійкості енергопостачання в Україні, а також підвищення енергоефективності будівель соціальної інфраструктури.

ЄІБ в Україні

Група ЄІБ надає Україні підтримку для забезпечення її стійкості, розвитку економіки та відновлення з перших днів повномасштабного вторгнення росії, надавши вже понад 2,2 мільярди євро фінансування з 2022 року.

Банк продовжує зосереджувати свою діяльність на забезпеченні енергопостачання України, відновленні пошкодженої інфраструктури та підтримці основних державних послуг по всій країні. Відповідно до гарантійної угоди, підписаної з Європейською комісією, ЄІБ планує інвестувати щонайменше ще 2 мільярди євро у нагальні проєкти з відновлення та реконструкції в Україні.

Це фінансування є частиною пакета підтримки Європейського Союзу "Ukraine Facility" загальним обсягом 50 млрд євро на 2024–2027 роки та повністю узгоджується з пріоритетами уряду України.