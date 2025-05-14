Компанії, звинувачені в обході санкцій, подали до суду: що відомо

Проти компаній, пов'язаних з українським бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим, запущена кампанія дискредитації. Таку заяву зробили в ТОВ "ПОТОКИ", яке стало об'єктом журналістського розслідування.

Про це інформують Українські новини.

Компанія заявила, що вже не вперше стикається з хвилею маніпулятивних публікацій, які мають конкретних зацікавлених осіб, що намагаються просунути свої інтереси, посунувши конкурентів. За її інформацією, такі публікації є частиною свідомої кампанії, спрямованої на дискредитацію. Юристи компанії наразі вивчають можливість подання судових позовів, зокрема, щодо останнього матеріалу, опублікованого на сайті Hromadske.

Раніше в цьому ЗМІ вже публікувалися матеріали про Вадима Єрмолаєва, на які компанія надавала свою позицію, але її не було враховано. Компанія має намір звернутися до суду і прокоментувати факти, навколо яких побудовані маніпуляції.

Наголошується, що безпідставні звинувачення, що шкодять репутації підприємства та завдають збитків державі, є неприпустимими.

У компанії наголосили, що, як вже встановлено судовим рішенням, яке набрало законної сили, Вадим Єрмолаєв не співпрацював з окупаційною владою Криму, не сплачував податки на користь РФ та не провадив господарську діяльність на тимчасово окупованих росією територіях у той період часу, коли це було заборонено законодавством України.

При цьому, що до ТОВ "ПОТОКИ" ніколи не було застосовано жодних санкцій.

"ТОВ "ПОТОКИ" є окремим, в тому числі від осіб власних засновників, суб’єктом господарювання, який діє в межах чинного законодавства України вже понад 8 років. Як зазначено у публікації, ми отримали в лютому 2024 року в оренду землі на кордоні з Румунією для будівництва порту. По-перше, зауважуємо, що компанія повністю дотрималася встановленої процедури для оренди земельної ділянки і сумлінно виконує умови укладеного договору. По-друге, будівництво та подальше використання виробничо-перевантажувального комплексу ТОВ "ПОТОКИ" відповідає інтересам держави, забезпечує стабільне надходження податків, надає людям роботу та – найголовніше – вирішує проблему знищених росією логістичних шляхів і надає можливість швидко та ефективно здійснювати експорт та імпорт", - йдеться у заяві прес-службі компанії.

Компанія також прокоментувала інформацію щодо ТОВ "АКАМ", яке, за твердженням журналістів, нібито підпорядковане Вадиму Єрмолаєву.

Наголошується, що, хоча раніше Єрмолаєв і був пов'язаний з цим підприємством, на даний момент він не має жодного впливу на його діяльність. Водночас, як і ТОВ "ПОТОКИ", ТОВ "АКАМ" є вузькопрофільною компанією, яка володіє необхідними досвідом і ресурсами для виконання зобов'язань перед державою.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ зʼявилася інформація, що Держгеонадр поновив три спецдозволи на розроблення й видобування корисних копалин, які з початку 2024 року заблокували через санкції щодо дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.