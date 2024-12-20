Напередодні історичного бою Усик та компанія BGV розповіли про виклики українців, що загартовують

21 грудня відбудеться один із найочікуваніших боїв у світі боксу — друга зустріч Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Напередодні цієї події інвестиційна компанія BGV Group Management, незмінний партнер українського чемпіона впродовж 10 років, запустила комунікаційну кампанію "Критичні виклики загартовують".

Ідея промо полягає в тому, щоб розповісти історії українців та українок, які щодня стикаються з критичними викликами та знаходять у собі сили діяти всупереч усьому. Особливе місце займають військові, які щодня боронять нашу країну та приймають найважливіші рішення. Саме завдяки їхній стійкості лікарі продовжують рятувати життя, вчителі — навчати майбутні покоління, спортсмени — презентувати Україну на світовій арені, а бізнеси — працювати, розвивати економіку та надавати робочі місця. З історіями всіх героїв можна ознайомитися на сторінці кампанії.

"Наше партнерство з Олександром Усиком — це історія про спільні цінності та віру в силу викликів, які загартовують. Уже десять років ми підтримуємо Олександра, який своїм прикладом доводить, що наполегливість та праця здатні приводити до найвищих вершин. Наша мета як бізнесу — крок за кроком розкривати потенціал країни в різних сферах: від спорту, освіти та критичної інфраструктури до інноваційного виробництва, видобувної галузі та сталого майбутнього. І все це можливо завдяки українцям та українкам, які готові працювати, попри будь-які перепони", — говорять про кампанію у BGV Group Management.

"Успіху не досягнеш без наполегливої праці. Коли я виходжу на ринг, я завжди б’юся насамперед проти власних обмежень. Мій найважчий суперник — це я сам. Це моє внутрішнє "я", яке говорить мені: "Зупинись, відпочинь, ти й так уже багато маєш". А я йому: "Замовкни, я тебе не знаю!", — коментує кампанію і власні виклики Олександр Усик.

Одним із героїв кампанії став військовослужбовець десантно-штурмових військ Елемір.

"Для мене як для військового найважливіший виклик — бути в постійній бойовій готовності. Навіть коли дуже важко, я щодня тренуюся, бо знаю, від моєї фізичної форми може залежати життя побратима. Щоб винести пораненого з поля бою, потрібна неабияка сила та витривалість. Це постійна робота над собою — як фізична, так і розумова", — розповідає він.

BGV Group Management — це інвестиційна група Геннадія Буткевича, яка була заснована у 2015 році для створення інноваційних, високоефективних бізнесів, орієнтованих на виробництво продукції з високою доданою вартістю. Інвестиційна група має 5 бізнес-напрямів, в межах яких розвиває проєкти з видобутку, енергетики, ритейлу, девелопменту та освітні ініціативи. Сьогодні BGV нараховує понад 2000 працівників у 9 областях України, де знаходяться потужності компанії. Інвестиції у видобуток та подальшу обробку сировини є одним із головних фокусів групи. За 8 років компанія інвестувала понад 100 млн доларів США в українські гірничодобувні проєкти, які потенційно виведуть Україну в світові лідери за окремими напрямами.