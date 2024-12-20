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Напередодні історичного бою Усик та компанія BGV розповіли про виклики українців, що загартовують

Напередодні історичного бою Усик та компанія BGV розповіли про виклики українців, що загартовують

21 грудня відбудеться один із найочікуваніших боїв у світі боксу — друга зустріч Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Напередодні цієї події інвестиційна компанія BGV Group Management, незмінний партнер українського чемпіона впродовж 10 років, запустила комунікаційну кампанію "Критичні виклики загартовують".

Ідея промо полягає в тому, щоб розповісти історії українців та українок, які щодня стикаються з критичними викликами та знаходять у собі сили діяти всупереч усьому. Особливе місце займають військові, які щодня боронять нашу країну та приймають найважливіші рішення. Саме завдяки їхній стійкості лікарі продовжують рятувати життя, вчителі — навчати майбутні покоління, спортсмени — презентувати Україну на світовій арені, а бізнеси — працювати, розвивати економіку та надавати робочі місця. З історіями всіх героїв можна ознайомитися на сторінці кампанії.

"Наше партнерство з Олександром Усиком — це історія про спільні цінності та віру в силу викликів, які загартовують. Уже десять років ми підтримуємо Олександра, який своїм прикладом доводить, що наполегливість та праця здатні приводити до найвищих вершин. Наша мета як бізнесу — крок за кроком розкривати потенціал країни в різних сферах: від спорту, освіти та критичної інфраструктури до інноваційного виробництва, видобувної галузі та сталого майбутнього. І все це можливо завдяки українцям та українкам, які готові працювати, попри будь-які перепони", — говорять про кампанію у BGV Group Management.

"Успіху не досягнеш без наполегливої праці. Коли я виходжу на ринг, я завжди б’юся насамперед проти власних обмежень. Мій найважчий суперник — це я сам. Це моє внутрішнє "я", яке говорить мені: "Зупинись, відпочинь, ти й так уже багато маєш". А я йому: "Замовкни, я тебе не знаю!", — коментує кампанію і власні виклики Олександр Усик.

Фото 2 — Напередодні історичного бою Усик та компанія BGV розповіли про виклики українців, що загартовують

Одним із героїв кампанії став військовослужбовець десантно-штурмових військ Елемір.

"Для мене як для військового найважливіший виклик — бути в постійній бойовій готовності. Навіть коли дуже важко, я щодня тренуюся, бо знаю, від моєї фізичної форми може залежати життя побратима. Щоб винести пораненого з поля бою, потрібна неабияка сила та витривалість. Це постійна робота над собою як фізична, так і розумова", — розповідає він.

Фото 3 — Напередодні історичного бою Усик та компанія BGV розповіли про виклики українців, що загартовують

BGV Group Management — це інвестиційна група Геннадія Буткевича, яка була заснована у 2015 році для створення інноваційних, високоефективних бізнесів, орієнтованих на виробництво продукції з високою доданою вартістю. Інвестиційна група має 5 бізнес-напрямів, в межах яких розвиває проєкти з видобутку, енергетики, ритейлу, девелопменту та освітні ініціативи. Сьогодні BGV нараховує понад 2000 працівників у 9 областях України, де знаходяться потужності компанії. Інвестиції у видобуток та подальшу обробку сировини є одним із головних фокусів групи. За 8 років компанія інвестувала понад 100 млн доларів США в українські гірничодобувні проєкти, які потенційно виведуть Україну в світові лідери за окремими напрямами.