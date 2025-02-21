"Культурний десант" передасть військовим понад 4000 книжок з фінансової грамотності

Недостатній рівень фінансової грамотності є однією з важливих проблем українського суспільства, і для її вирішення ініціатива “Культурний десант” під підтримкою ПриватБанку передасть військовим понад 4000 книжок, що допоможуть підвищити фінансові знання та навички серед захисників України.

Про це повідомляє пресслужба об"єднання "Культурний десант".

Недостатня фінансова грамотність - проблема для України

Низький рівень фінансової грамотності залишається серйозною проблемою в українському суспільстві. Він сприяє виникненню низки негативних наслідків, таких як:

неефективне управління доходами, заощадженнями, боргами;

неправильна оцінка фінансових ризиків;

схильність до азартних ігор та інші.

Ті ж проблеми актуальні й для військовослужбовців та ветеранів, як невід’ємної частини українського суспільства.

Про гральний бізнес та негативні наслідки серед військових

У березні 2024 року український активіст та військовослужбовець 59-тої окремої бригади, Павло Петриченко, створив петицію з вимогою ввести обмеження для грального бізнесу, яка за одну добу набрала необхідні 25 000 голосів. Згодом, на підтримку цього запиту, були введені відповідні обмеження, як рішенням президента, так і на рівні РНБО.

Цей крок став частиною більшої боротьби з проблемою залежності серед військових. Масштаби проблеми можна оцінити й за іншими ініціативами, такими як рішення Національного банку України в травні 2024 року заборонити ломбардам приймати в заставу дрони та тепловізори, що стало відповіддю на випадки використання техніки військового призначення для фінансових операцій.

Про підвищення фінграмотності та проєкт

Для боротьби з першопричинами лудоманії та іншими формами токсичної фінансової поведінки, "Культурний десант" у партнерстві з ПриватБанком започаткував спеціальний проєкт, спрямований на підвищення фінансової грамотності серед військових.

Ініціатива націлена на формування здорових фінансових звичок, що допоможуть захисникам країни ухвалювати більш зважені рішення у фінансових питаннях.

Експерти відібрали п’ять книжок, які допомагають розвивати фінансову грамотність.

1. "Мислення швидке й повільне" Деніел Канеман.

2. "Найбагатший чоловік у Вавилоні" Джордж Клейсон.

3. "Шлях до фінансової свободи" Бодо Шефер.

4. "Монах, який продав свій "Феррарі" Робін Шарма.

5. "Любов та бюджет" Любомир Остапів.

Зазначається, що "Культурний десант" передасть ці книги військовослужбовцям Сил оборони України в рамках проекту "Книга на фронт".

Адже мобільні мистецькі групи "Культурного десанту" щоденно проводять заходи морально-психологічної підтримки війська в зоні бойових дій, шпиталях, навчальних та реабілітаційних центрах. Це дає можливість поширювати закуплені книги під час безпосереднього спілкування з військовими.

Всього українські військові отримають 4280 книг з фінансової грамотності від ПриватБанку. Працівники ПриватБанку долучилися до проєкту особисто і підписали книжки словами вдячності та підтримки.

Довідково:

Проєкт "Книга на фронт" вже два роки забезпечує військових літературою, допомагаючи їм зняти стрес та задовольнити культурні потреби. Співпраця з ПриватБанком важлива для боротьби з лудоманією серед військових і підвищення фінансової грамотності, зазначає керівник проєкту Андрій Овчарук.

"Культурний десант" – це об'єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, які займаються морально-психологічним забезпеченням бійців Сил оборони. Кожного місяця мобільні групи, до складу яких входять музиканти, поети, актори та інші артисти, дають до 200 виступів на різних ділянках фронту, а також у військових шпиталях, реабілітаційних центрах тощо.