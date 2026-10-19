LEROY MERLIN UKRAINE та ГО "Захист+" підписали меморандум, щоб зробити підтримку ветеранів доступнішою

Мережа будівельних гіпермаркетів LEROY MERLIN UKRAINE та громадська організація "Захист+" підписали меморандум про співпрацю. Його головна мета – зробити підтримку ветеранів війни доступнішою.

Мережа будівельних гіпермаркетів LEROY MERLIN UKRAINE та громадська організація "Захист+" підписали меморандум про співпрацю. Його головна мета – зробити підтримку ветеранів війни доступнішою.

Відтепер ветерани можуть отримувати 5% знижки на товари для будівництва, ремонту та облаштування житла в усіх магазинах LEROY MERLIN UKRAINE. Для цього більше не потрібно пред'являти додаткові документи – достатньо показати на касі мобільний застосунок "Захист+".

Надія Гануліч-Манукян – директорка з омнікомерції LEROY MERLIN, та Гарник Каранлгцян – засновник ГО "Захист+". Фото: пресслужба LEROY MERLIN Україна

"Ми реалізували ще один крок назустріч нашим ветеранам. Компанія LEROY MERLIN UKRAINE вже давно, ще з початку повномасштабного вторгнення, допомагає ветеранам і надає їм спеціальну знижку розміром 5%. Але сьогодні ми це зробили разом з ГО "Захист+". І цей процес для наших ветеранів стає простішим і доступнішим", – зазначила директорка з омнікомерції LEROY MERLIN UKRAINE Надія Гануліч-Манукян.

Знижка без зайвих документів

Скористатися програмою просто. Необхідно завантажити застосунок "Захист+", пройти верифікацію через "Дію", знайти на мапі найближчий магазин LEROY MERLIN UKRAINE, а під час покупки показати застосунок на касі. При цьому сервіс не збирає персональних даних користувачів. У компанії переконані: цифрові рішення дозволяють зробити сервіс для ветеранів комфортнішим.

"Наші ветерани вже давно є гостями нашого магазину LEROY MERLIN. І ми щиро раді бачити їх серед наших покупців. Цей застосунок дасть нам змогу краще, швидше і якісніше обслуговувати. Тому це дуже крута ініціатива, і ми раді, що є її частиною", – зауважила керуюча магазином LEROY MERLIN Марина Бісик.

Повага важливіша за знижку

Мобільний застосунок "Захист+" працює кілька місяців, але вже об'єднує майже 18 тисяч користувачів та 1110 партнерів по всій Україні. Мережа LEROY MERLIN першою з будівельних гіпермаркетів доєдналася до цієї ініціативи.

За словами засновника ГО "Захист+" Гарника Каранлгцяна, цінність партнерства полягає не лише у фінансовій вигоді для ветеранів.

"Ми вийшли в продакшн 2,5 місяці тому. Наразі майже 18 тисяч користувачів уже користуються застосунком. Ми маємо майже 1110 партнерів по всій Україні. Суть не в знижці, яку надає нам компанія. Це повага в першу чергу", – наголосив громадський діяч.

Фото: пресслужба LEROY MERLIN Україна

Ініціатива вже працює у всіх магазинах LEROY MERLIN UKRAINE, а ветерани вже встигли оцінити її переваги.

"Дуже зручно, що я можу вибрати той магазин, який мені потрібно. Показав на касі застосунок – і все", – поділився враженнями один із ветеранів, який уже скористався сервісом.

Початок довгострокового партнерства

У LEROY MERLIN UKRAINE наголошують, що підписання меморандуму – це лише перший етап співпраці з громадською організацією. Компанія вже обговорює з ГО "Захист+" нові спільні ініціативи, зокрема у сфері працевлаштування ветеранів.

"У кожного працівника компанії є родичі, друзі, близькі, які є військовослужбовцями або ветеранами. Тому для нас навіть особисто важливо долучитися до цієї ініціативи і мати змогу підтримати ветеранів", – зауважила Надія Гануліч-Манукян.