Три дитячі садочки в Обухівському районі Київської області почали використовувати утеплені укриття, облаштувати які допоміг благодійний фонд Solidarity за підтримки мережі будівельних гіпермаркетів LEROY MERLIN Україна. Це значна підтримка у складний період, кажуть у дошкільних закладах. Адже в умовах постійних тривог і небезпеки обстрілів діти можуть проводити в укриттях по кілька годин на день.

"Останнім часом ми перебуваємо в укритті більше часу, ніж у будівлі садочка, і нам там доводиться і снідати, і обідати, і вечеряти. Бувають такі дні, що діти приходять зранку в укриття і ввечері вони йдуть додому також з укриття. А бувають такі дні, що ми навіть не заходимо до будівлі садочка", – розповідає директорка закладу дошкільної освіти Аліна Іванченко.

LEROY MERLIN Україна та Благодійний фонд Solidarity підготували до холодів укриття у трьох дитсадках Київщини

Майже мільйон гривень – на утеплення сховищ

Роботи з утеплення укриттів тривали майже чотири місяці. Загалом у трьох дитячих садочках благодійники оновили 200 квадратних метрів поверхонь бомбосховищ. Це коштувало партнерам майже 900 тисяч гривень.

"Для нашої команди – фонду Solidarity та компанії LEROY MERLIN – ці три укриття є проєктом насамперед про цінність дитинства, турботу про майбутнє покоління, а також про спокій батьків", – наголосила директорка гіпермаркету LEROY MERLIN Наталія Зілінська.

Турбота про дітей і спокій батьків

Кожне з трьох утеплених укриттів розраховане на перебування 40 людей, що цілком відповідає потребам дитячих садочків. Відтепер перебування дітей там стало комфортнішим навіть у холодну пору року, а тривалі повітряні тривоги не завадять їм продовжувати гратися та навчатися.

"Ми погодилися реалізувати термоізоляцію для трьох укриттів у трьох дитячих садочках в Обухівській громаді. Допомагати ми завжди готові. Це наша місія – бути корисними у сфері будівництва за підтримки нашого стратегічного партнера LEROY MERLIN Україна", – зауважив голова Благодійного фонду Solidarity Матьйо-Марі Арден.

Гуманітарна допомога – у пріоритеті

Для благодійного фонду Solidarity та LEROY MERLIN Україна проєкт з утеплення укриттів у дитсадках став частиною підтримки освітніх закладів і створення належних умов для перебування дітей під час війни.

"Для компанії LEROY MERLIN безпека кожного нашого працівника, клієнта, партнера – це завжди пріоритет номер один. Утеплення укриттів у дитсадках – це про безпеку, про здоров’я діток, які там перебуватимуть. Тому, як було до війни, під час війни і буде в майбутньому – завжди для компанії безпека на першому місці", – зауважила директорка гіпермаркету LEROY MERLIN Наталія Зілінська.

За чотири роки діяльності Благодійний фонд Solidarity долучився до облаштування укриттів в одинадцяти закладах освіти Київської та Миколаївської областей. Завдяки реалізації цих проєктів понад 12 тисяч українців отримали можливість перебувати під час повітряних тривог у безпечніших і комфортніших умовах. Загальний обсяг фінансування, спрямованого фондом на облаштування укриттів, перевищив 15 мільйонів гривень.