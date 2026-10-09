Людина в епоху AI: які soft skills визначатимуть професійний розвиток у сучасних реаліях

Перший день Soft Skills Summit 2026 у Києві об’єднав бізнес, HR, освіту, психологію та коучинг навколо питання: що залишається суто людською компетенцією в епоху штучного інтелекту

У вересні в Києві відбувся перший день Soft Skills Summit 2026, організований UpPro School, міжнародним освітнім центром для психологів, HR і L&D-фахівців та інших, хто працює з людьми і командами.

Офлайн-день зібрав понад 500 учасників, а програма саміту об’єднала 70+ спікерів, які говорили про розвиток людей, команд і організацій у реальності, де AI змінює професії та підходи до роботи.

Перший день у цифрах

500+ учасників в офлайні, 70+ спікерів у програмі саміту;

головна сцена та три Soft Skills Hubs: 12 практичних сесій із 8 експертами;

Soft Skills Summit Awards 2026: 5 номінацій, 15 фіналістів, майже 10 000 голосів;

100 грн з кожного проданого квитка спрямовано на підтримку фонду "Таблеточки".

Від людини до організації: методологія трьох рівнів

В основу саміту заклали методологію трьох рівнів: Людина → Команда → Організація. Це три частини одного пазла: кожен день додає до нього наступний елемент.

Перший день був присвячений рівню "Людина": мисленню, взаємодії, емоційній зрілості, адаптивності та здатності створювати нове в епоху AI. Другий день (13 вересня, онлайн) зосередився на командах і лідерстві, третій (14 вересня, онлайн) на організаціях і змінах.

Логіку саміту на відкритті окреслили Ігор Лук’яненко та Наталі Новгородська, а емоційним акцентом стала композиція VICTORY про здатність продовжувати діяти попри невизначеність.

Експертність більше не статична: чому виграє здатність швидко вчитися

Програму відкрила Ірина Блінова, лідерка Академії PwC Україна, з виступом "Soft Skills 2030: що визначатиме успіх у майбутньому". Професійна експертиза залишається важливою, але сама по собі вже не гарантує результату. Вирішальними стають здатність переосмислювати досвід і поєднувати експертизу з технологіями.

Цю тему продовжила Юлія Дамочкіна, бізнес-тренерка та психологиня, яка говорила про парадокс експертності: досвід допомагає впізнавати знайомі сценарії, але може заважати помітити те, що цього разу змінилося.

"Досвід допомагає побачити знайоме. Допитливість – не пропустити те, що цього разу відрізняється".

Щоб впливати та викликати довіру, недостатньо просто говорити правильні речі

Ольга Сольвар, президентка Всеукраїнської асоціації спікерів, у доповіді "Як говорити, щоб бути почутим і впливати словом" наголосила: навіть якщо AI може швидко створити текст чи презентацію, він не замінює здатність зрозуміти аудиторію, переконати, домовитися та побудувати довіру.

Про емоційну зрілість як стратегічну компетенцію говорила Олена Сисоєва, CEO Міжнародного центру корпоративного навчання АС, бізнес-тренерка та executive-коучиня.

"Я допомагаю лідерам збільшувати розмір свого серця. Чим більше у нас серце (здатність розуміти свої емоції та емоції інших), тим більшу кількість людей ми можемо повести за собою".

Human-in-the-Loop: AI може виконувати функцію, але не забирає відповідальність

Ірина Гнутова, співзасновниця A&I Consult, HR-експертка, у виступі "Довіра до AI без сліпої залежності: як розвивати критичне мислення за принципом Human-in-the-Loop" запропонувала сприймати AI як інструмент, а не заміну людському рішенню. Вона навела показовий факт: точність людини у розпізнаванні AI-контенту становить близько 55%, майже як випадковий вибір.

"Ми віддаємо ШІ деякі функції, але не віддаємо відповідальність".

Роман Сторчак, бізнес-тренер, розповів про пастки мислення, які звучать як розумні пояснення ("ще не час"), а Людмила Черненко, тренерка НЛП, назвала увагу найдорожчою валютою сучасності.

Що сьогодні насправді цінує бізнес

На панелі "Робота майбутнього: у що інвестувати, освіту, досвід чи soft skills?" представники Асканії FMCG, Dnipro-M, Carlsberg та COMFY обговорили критерії оцінки кандидатів. Освіта формує фундамент, досвід дає базу, а soft skills допомагають їх застосовувати. Водночас "зіркове резюме" не завжди показує, як людина адаптується, працює з конфліктами та бере відповідальність.

Друга панель, "Skills Economy: як залишатися конкурентними в умовах дефіциту талантів?", об’єднала представників METRO, ROSHEN, ALVIVA GROUP, "ВіЯр" та ДТЕК. Серед ключових компетенцій називали адаптивність, критичне мислення та здатність доводити розпочате до кінця.

Креативність в епоху AI: не конкурувати з технологією, а створювати нове

Фінальним акцентом головної сцени став півторагодинний виступ Андрія Федоріва, засновника Fedoriv Group, інноватора та інвестора, "Креативне та інноваційне мислення: як створювати нове в епоху AI, а не конкурувати з ним". Сучасна креативність, за його словами, виникає на перетині способів мислення: сильні рішення з’являються там, де поєднуються розуміння людей, системність і оцінка ціни рішення.

Не лише слухати: як працювали Soft Skills Hubs

Паралельно з головною сценою працювали три Soft Skills Hubs, практичні тренінги у малих групах: 12 сесій із 8 експертами. Учасники відпрацьовували коучинговий стиль керівництва, переговори, самопрезентацію, критичне та стратегічне мислення, адаптивність і емпатію в управлінні. У Mindfulness-зоні пройшло 10 коротких практик.

У Soft Skills Hub 1 (Синій зал) Валерія Кучма, ментор-коуч, бізнес-тренерка та фасилітаторка, запропонувала учасникам питання: "Яким був би ваш стиль лідерства, якби він був фільмом?". На практиці розібрали коучинговий стиль керівництва: як запитання, слухання та правильна взаємодія допомагають не давати команді готові рішення, а розкривати її потенціал.

Soft Skills Summit Awards 2026: розвиток людей як стратегія бізнесу

Завершило програму нагородження Soft Skills Summit Awards 2026, премії для компаній, які системно інвестують у розвиток людей, команд і корпоративної культури. Уперше відзначили практики, за якими стоять реальні команди, експерименти та результати.

До участі подали 42 проєкти від 28 компаній. Професійне журі відібрало 15 фіналістів у 5 номінаціях, а голосування за фіналістів зібрало майже 10 000 голосів. У фінал вийшли проєкти 12 компаній: Carlsberg Ukraine, "Епіцентр К", DataArt, "Асканія FMCG", Linkos Group, "Метінвест Бізнес Сервіс", "Укрзалізниця", UPSTARS, "Київстар", ОККО, "РОДОВІД школа" та мережа мультимаркетів "Аврора".

Переможцями стали:

"Найкраща програма розвитку лідерства": DataArt

"Найкраща програма розвитку талантів": DataArt

"Найкраща програма розвитку команд і корпоративної культури": ТОВ "Метінвест Бізнес Сервіс"

"Найкраща програма підтримки ментального здоров’я": ОККО

"Найкраща інновація у навчанні та розвитку soft skills": "Асканія FMCG"

DataArt стала єдиною компанією, яка перемогла одразу у двох номінаціях.

Soft Skills Summit Awards повернеться у 2027 році. Організатори запрошують компанії, які мають проєкти розвитку людей, що не соромно показати професійній спільноті, готуватися до наступного сезону.

Партнери, які стали частиною досвіду Soft Skills Summit 2026

Саміт підтримали: My Water Shop, Gemini (кавовий партнер), медична мережа "Добробут", Mandarinki, ALVIVA GROUP. Партнери вечірнього нетворкінгу: Astoria, AZNAURI, видавництво "Віхола", HURMA System та Happy Monday.

Медійні партнери: PSYONICA та телеканал "Київ24". Інформаційну підтримку надали Інтерфакс-Україна, Дія.City, Board, OLX Робота, kmbs та інші.

Від сцени до спільноти

Важливою частиною дня став нетворкінг. Також презентували дві книги організаторів: "Настільний посібник з м’яких навичок від А до Я" Ігоря Лук’яненка та "Лідерство завтрашнього дня" Наталі Новгородської. Після офіційної програми відбувся Afterparty & Networking.

З кожного проданого квитка 100 грн спрямовано благодійному фонду "Таблеточки", який уже 15 років допомагає дітям з онкологічними захворюваннями.

Які інсайти забрали із собою учасники

Перший день саміту показав, що в епоху AI особливо важливими залишаються:

адаптивність і здатність ухвалювати рішення в умовах невизначеності;

емоційний інтелект, емпатія та довіра;

критичне мислення й відповідальне використання AI;

уміння перетворювати знання на конкретні дії.

Розмова триває: After Soft Skills Summit

Продовженням саміту став відкритий безкоштовний онлайн-ефір After Soft Skills Summit з Ренатою Дельпорте про лідерство, сильні команди, складні управлінські рішення та сучасні виклики у роботі з людьми. Учасники могли поставити спікерці власне запитання та розібрати теми, з якими сьогодні стикаються HR-фахівці, керівники та власники компаній: зміни на ринку праці, нові вимоги до лідерів, розвиток сильних команд і роль м’яких навичок у кар’єрному зростанні.

Дата і час: 1 жовтня, 13:30-15:00. Вхід безкоштовний.

Запис усіх трьох днів: повна база знань Soft Skills Summit 2026

Для тих, хто не зміг долучитися або хоче повернутися до окремих виступів, доступний повний запис Soft Skills Summit 2026. Це 50+ виступів і понад 40 годин контенту від українських та міжнародних експертів.

У доступі: відео всіх днів і треків, аудіоверсії, Workbook на 461 сторінку, іменний сертифікат слухача та 12 місяців доступу в особистому кабінеті.

Пропустили саміт або хочете знову відчути його атмосферу? Дивіться, як це було: найяскравіші моменти, емоції учасників і жива енергія першого дня Soft Skills Summit 2026 у відео.

Soft Skills Summit 2026

Організатор: UpPro School

Сайт саміту: softskills-summit.com

Контакт для ЗМІ: Світлана Чаурова

Partnerships & Event Director, [email protected]