Малюк вивів Контррозвідку СБУ на новий рівень, - експерт

Голова СБУ Василь Малюк вивів роботу контррозвідки на якісно новий рівень. На сьогодні це один із найефективніших департаментів Служби Безпеки України. Про це пише політолог Олександр Черненко у день Контррозвідки СБУ.

Експерт підкреслює, що СБУ щоденно викриває агентів РФ, навідників та паліїв військової техніки.

"З початку повномасштабної війни вже викрили 93 агентурні мережі (47 у 2023 році і 46 у 2024-му). Причому Служба розгромила основні російські мережі у перший рік повномасштабного вторгнення. Зараз ворог активно шукає нові форми для вербування і роботи власних агентів. Однак контррозвідники викривають і оперативно затримують проросійських зрадників", — акцентує екс-нардеп.

На думку політолога, про якість роботи контррозвідки говорить той факт, що Служба затримує 100% завербованих росіянами паліїв військової техніки. "Серед затриманих контррозвідкою також відомі політики з різних політичних сил, які вели підривну діяльність проти України в інтересах кремля. Їх перелік відомий всім: від Нестора Шуфрича до Олександра Дубінського. Також контррозвідники СБУ попередили декілька кривавих терактів, які росіяни готували у Києві та інших містах. Наприклад, рашисти планували теракти на 9 травня та у жовтні 2024-го року", - нагадує Черненко.

"Найкраща робота контррозвідника – та, яку не помічає простий громадянин. Думаю, якби загал знав би про обсяг масштабів робити нашої контррозвідки, то був би вражений. Кожен викритий агент, затриманий зрадник чи зруйнована агентурна мережа – це десятки або сотні врятованих життів", - резюмує Черненко.