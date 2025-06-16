Меценат Олег Крот допомагає перетворювати Національний університет оборони України на мілітарний освітній хаб європейського рівня

У червні 2024 року меценат, співзасновник громадської організації “Фундація Течія” Олег Крот публічно заявив про намір підтримати Національний університет оборони України — провідний військовий навчальний заклад, що готує справжніх професіоналів своєї справи. І вже за рік ці наміри перетворилися на реальні дії.

Особливо важливим є те, що меценат має чітке усвідомлення того, що допомагаючи університету, він робить реальний вклад у якість підготовки офіцерів, що вже завтра керуватимуть своїми підрозділами на передовій. Це підтримка стратегічного рівня, і в умовах сучасної війни вона є надзвичайно цінною. Інвестиція у знання та вміння Захисників України — це інвестиція у майбутнє Збройних Сил та основа обороноздатності нашої держави.

Як розповідає науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем історії війн і військового мистецтва майор Павло Нетьосов: "Внесок мецената є дуже відчутним у кожному куточку нашого навчального закладу. За допомогою коштів, наданих фундацією "Течія", якою керує Олег Крот, в університеті було облаштовано нові навчальні аудиторії в приміщеннях, які раніше використовувалися лише як укриття та комори для зберігання майна. Ці підвальні приміщення, які військові свого часу розчистили від сміття, від цвілі та грибів на стінах, тепер стали повноцінним освітнім простором. Сьогодні тут тривають заняття".

Оновлено й музейний простір. Створено персональні робочі місця для працівників музею, яких раніше бракувало. Встановлено нові вітрини, проєктори та експозиційне обладнання. Простір став сучасним, технологічним і відкритим до відвідувачів. Це вже не просто музей — це місце сили, де зберігається пам’ять і формується ідентичність.

Окремий блок — колекція бойових прапорів із підписами, історіями та згадками про бойових побратимів. Це не просто експонати — це носії бойового духу, пам’яті та тяглості поколінь для військових, які приходять сюди з усієї країни.

Змінився і підхід до роботи всередині. Завдяки Олегу Кроту простір став сучасним, інтерактивним, привабливим для гостей. Якщо ще рік тому заклад відвідувало близько 700–800 людей на місяць, то зараз таку кількість фіксують уже за один робочий тиждень. Це спільне досягнення. Олег Крот допомагає команді працювати з максимальною віддачею.

"Тепер у нас велика аудиторія, де можемо гідно приймати делегації і проводити заходи. У музейників — свої кімнати", — додає Нетьосов.

Символічне місце в оновленому просторі посів і дрон, який Олег Крот передав університету. Тепер він — частина експозиції у залі пам’яті. "Він побачив той дрон, що передав нам, — і сказав: “О, це ж мій!”. Ми спеціально обрали йому місце. Там тільки його дрони — як відповідь кацапам. Це не просто техніка — це вже частина історії", — каже Нетьосов.

Нагадаємо, у 2024 році "Фундація Течія" оголосила про виділення понад 10 мільйонів гривень на розвиток цього закладу. Уже на першому етапі було спрямовано 1 мільйон — на початок робіт і закупівлю базового обладнання. Мета — не просто ремонт, а створення повноцінної сучасної інфраструктури для офіцерів, сержантів, слухачів програм підвищення кваліфікації та міжнародних обмінів.

За рік кількість випускників зросла майже вдвічі — з 600 у 2023-му до 1100 у 2024-му. І тепер наші військові навчаються в гідних умовах. Іноземні партнери, які приїздять для обміну досвідом, бачать навчальний заклад, що відповідає високим стандартам. Це не випадковість — це результат стратегічної підтримки, виважених рішень і віри в майбутнє.