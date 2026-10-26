На SBC Summit 2026 у Португалії обговорили технології захисту гравців та регулювання азартних ігор

З 29 вересня до 1 жовтня в Лісабоні (Португалія) відбувся SBC Summit 2026, присвячений розвитку індустрії азартних ігор, державному регулюванню та захисту гравців. У заході взяла участь українська делегація, до якої увійшли представники державних інституцій та експертного середовища.

Як повідомляє Dilo, про участь делегації у форумі поінформувала громадська спілка "Центр відповідальної гри" (Responsible Gambling Center), яка організувала поїздку за підтримки Асоціаціі українських операторів грального бізнесу (АУОГБ).

Технології раннього виявлення ризиків

Однією з тем саміту став захист гравців і запобігання шкоді від азартних ігор. У межах спеціалізованого блоку Player Protection Symposium учасники обговорювали використання штучного інтелекту та аналізу даних для виявлення змін у поведінці гравців.

У повідомленні йдеться, що такі технології можуть допомагати операторам виявляти ознаки ризикової поведінки і своєчасно застосовувати заходи захисту.

Також ішлося про розподіл відповідальності між державними органами, регуляторами, операторами азартних ігор та самими гравцями.

"Одним із важливих висновків SBC Summit для мене стало те, що сучасна система захисту гравців дедалі більше ґрунтується на превентивному підході. Нові технології дають можливість не лише реагувати на проблему, яка вже сформувалася, а значно раніше бачити зміни у поведінці гравця та відповідні ризики", – зазначила Марина Слободніченко, засновниця Responsible Gambling Center.

Фінансова спроможність гравців та цифрова ідентифікація

Під час сесій Compliance Tech розглядали технології, які використовують для контролю за дотриманням вимог у сфері азартних ігор.

Зокрема, учасники обговорили механізм affordability checks – перевірку фінансової спроможності гравців. Він передбачає оцінювання того, чи можуть витрати на азартні ігри становити загрозу фінансовому становищу людини.

Іншими темами стали цифрова ідентифікація, процедури KYC (Know Your Customer, "Знай свого клієнта") та системи оцінювання ризиків для протидії шахрайству.

Окрему увагу приділили комунікації з гравцями, встановленню лімітів на гру та етичним вимогам до реклами азартних ігор, зокрема щодо захисту вразливих груп населення.

Регулювання ринку азартних ігор

На саміті також розглядали підходи різних країн до ліцензування операторів, протидії нелегальному гральному бізнесу та формування правил роботи ринку.

Серед питань, які обговорювали учасники, – взаємодія державних органів із бізнесом і громадськими організаціями, використання цифрових інструментів контролю та запобігання ігровій залежності.

"Міжнародний професійний діалог дозволяє системно аналізувати, як змінюються підходи до регуляторної політики, відповідальної гри та захисту гравців у світі, і визначати практики, які можуть бути корисними для України. ", – зазначила Зоряна Топорецька, голова Проєктного офісу при Міністерстві цифрової трансформації з розгляду наукових рекомендацій та експертних консультацій з питань державної політики у сфері азартних ігор та лотерей.

За її словами, важливо, щоб міжнародний досвід не залишався лише предметом обговорень, а допомагав формувати практичні рішення, покращувати регуляторну сферу і запобігати ігровій залежності.

Серед інструментів, які українські учасники відзначили за результатами форуму, – системи раннього виявлення ризикової поведінки, механізми встановлення гравцями лімітів, перевірки фінансової спроможності та цифрова ідентифікація.

SBC Summit – міжнародний галузевий форум, присвячений індустрії азартних ігор та її регулюванню. У заході беруть участь представники державних органів, операторів ринку, технологічних компаній і громадського сектору. Програма саміту охоплює питання платіжних рішень, цифрових технологій, державної політики у сфері азартних ігор та захисту гравців.