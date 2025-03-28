На шляху до енергонезалежності: в Києво-Могилянській академії встановили сонячну електростанцію

“Укрнафта” разом з партнерами підтримала Києво-Могилянську академію: в університеті запустили сонячну електростанцію (СЕС).

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Про це інформує пресслужба компанії.

Що відомо про проєкт

Загалом, в рамках першого етапу проєкту встановлено:

гібридну сонячну електростанцію потужністю 100 кВт;

акумуляторні батареї 150 кВт;

генератори резервного живлення 165 кВт.

Академія зможе забезпечити електроенергією друге студентське містечко, що дозволить продовжувати навчальний процес навіть під час тривалих відключень.

Наразі університет продовжує встановлення обладнання для двох корпусів та наукової бібліотеки.

Проєкт реалізований завдяки підтримці "Укрнафти", Групи Нафтогаз, ПриватБанку та Києво-Могилянської бізнес школи.

Раніше повідомлялось, що Києво-Могилянська академія стартувала з реалізацією проєкту енергонезалежності, що дозволить більшості корпусів (75%) мати автономне електропостачання.

Про фінансування відбудови енергетики

Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Нагадаємо, в 2024 році уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Щоб скористатися державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9", керівництво ОСББ чи ЖБК повинно подати заявку до одного з банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва, і надати пакет документів, визначених банком.

Сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ", ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.