На пути к энергонезависимости: в Киево-Могилянской академии установили солнечную электростанцию

"Укрнафта" вместе с партнерами поддержала Киево-Могилянскую академию: в университете запустили солнечную электростанцию (СЭС).

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Что известно о проекте

В целом, в рамках первого этапа проекта установлено:

гибридную солнечную электростанцию мощностью 100 кВт;

аккумуляторные батареи 150 кВт;

генераторы резервного питания 165 кВт.

Академия сможет обеспечить электроэнергией второй студенческий городок, что позволит продолжать учебный процесс даже во время длительных отключений.

В настоящее время университет продолжает установку оборудования для двух корпусов и научной библиотеки.

Проект реализован благодаря поддержке "Укрнафты", Группы Нафтогаза, ПриватБанка и Киево-Могилянской бизнес школы.

Ранее сообщалось, что Киево-Могилянская академия стартовала с реализацией проекта энергонезависимости, что позволит большинству корпусов (75%) обладать автономным электроснабжением.

О финансировании восстановления энергетики

Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.

Напомним, в 2024 году правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и бизнеса.

Чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства, и предоставить пакет документов, определенных банком.

Сумма кредита может составлять до 5 млн. грн. сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в комбинации с программой "ГринДИМ", ОСМД и ЖСК в рамках этой программы, смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.