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На пути к энергонезависимости: в Киево-Могилянской академии установили солнечную электростанцию
"Укрнафта" вместе с партнерами поддержала Киево-Могилянскую академию: в университете запустили солнечную электростанцию (СЭС).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Что известно о проекте
В целом, в рамках первого этапа проекта установлено:
- гибридную солнечную электростанцию мощностью 100 кВт;
- аккумуляторные батареи 150 кВт;
- генераторы резервного питания 165 кВт.
Академия сможет обеспечить электроэнергией второй студенческий городок, что позволит продолжать учебный процесс даже во время длительных отключений.
В настоящее время университет продолжает установку оборудования для двух корпусов и научной библиотеки.
Проект реализован благодаря поддержке "Укрнафты", Группы Нафтогаза, ПриватБанка и Киево-Могилянской бизнес школы.
Ранее сообщалось, что Киево-Могилянская академия стартовала с реализацией проекта энергонезависимости, что позволит большинству корпусов (75%) обладать автономным электроснабжением.
О финансировании восстановления энергетики
Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.
Напомним, в 2024 году правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и бизнеса.
Чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства, и предоставить пакет документов, определенных банком.
Сумма кредита может составлять до 5 млн. грн. сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в комбинации с программой "ГринДИМ", ОСМД и ЖСК в рамках этой программы, смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.