НАЗК ще не перевірило походження у Железняка столичної квартири за понад 11 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції не перевірило походження у народного депутата Ярослава Железняка столичної квартири вартістю понад 11 млн грн. Про це пише видання "Економічні новини".

Сам нардеп повідомив про завершення перевірки його декларації, яку проводило НАЗК, та вказав на відсутність зауважень від цього органу. Зокрема, на доданому скриншоті документу зазначається, що "ознак незаконного збагачення не встановлено", "ознак необґрунтованості активів не встановлено", "наявності ознак конфлікту інтересів не встановлено".

Водночас, згідно з інформацією видання, факт появи у родині Железняка нової квартири у Києві так і не було перевірено Нацагентством.

"Зокрема, НАЗК перевірило декларацію про доходи народного депутата Ярослава Железняка за 2022 рік, в той час, як вартісна нерухомість, в якій оселилася родина політика, з’явилася тільки у серпні 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Відповідно походження статків на вказану квартиру, шлях її оформлення на батька дружини Ольги Коваль (теж депутатки Верховної Ради) та умови проживання в ній родини Нацагентство з питань запобігання корупції тільки має перевірити під час вивчення відповідних декларацій Железняка та Коваль, поданих саме за 2023 рік.

Раніше стало відомо, що Железняк оселився у новій квартирі на Печерську, площа якої становить 134 квадратні метри. Її вартість оцінюється у понад 11 млн грн.