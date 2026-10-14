ОТП Банк і YUNA об’єднали українську музику та автомобільні подорожі у новому проєкті

АТ "ОТП Банк" спільно з музичною премією YUNA започаткували проєкт "TOP with OTP Bank: улюблена пісня в авто", присвячений музиці різних поколінь. Його мета – популяризувати музичну культуру, нагадати про відомі хіти та допомогти слухачам відкрити для себе композиції, які раніше могли залишатися поза їхньою увагою.

"Українська музика має особливу здатність об’єднувати покоління. Ми слухаємо пісні, які любили наші батьки, по-новому відкриваємо музику минулих років і водночас бачимо, скільки чудових треків

з’являється сьогодні. Для нас проєкт "TOP with OTP Bank: улюблена пісня в авто" – це передусім про любов до української музики та можливість підтримати українську культуру. Саме тому ОТП Банк із задоволенням став партнером цього проєкту", – зазначив Олег Клименко, член правління ОТП Банк, відповідальний за розвиток роздрібного бізнесу.

Проєкт триватиме 10 тижнів. За цей час буде визначено десять пісень-переможниць, одна з яких прозвучить на Різдвяному концерті YUNA, що відбудеться 24 листопада у київському Жовтневому палаці (МЦКМ).

Щотижня з понеділка до четверга учасники голосування обиратимуть серед запропонованих хітів пісні, які хотіли б найчастіше чути за кермом. Композиції, які набиратимуть найбільше голосів у своїх четвірках станом на 10:00 п’ятниці, виходитимуть до вирішального раунду. Фінальне голосування визначатиме переможну пісню тижня.

Серед усіх, хто долучиться до цього опитування, буде розіграно два квитки на Різдвяний концерт YUNA 2026. Для участі необхідно бути підписаним на Instagram-сторінки ОТП Банк та YUNA й виконати умови конкурсу.

Пісні, представлені в проєкті, різняться настроями – від драйвових і ритмічних до спокійних та атмосферних. Саме така музика часто супроводжує автомобільні поїздки та подорожі. А якщо у планах придбати омріяне авто, ОТП Банк готовий допомогти втілити цю мрію.

Нагадаємо, ОТП Банк послідовно підтримує розвиток української культури та проєкти, що об’єднують автомобільну спільноту України. У квітні 2026 року банк виступив фінансовим партнером 15-ї церемонії вручення Національної музичної премії YUNA, яка об’єднала відомих українських артистів, представників медіа, клієнтів і партнерів банку.