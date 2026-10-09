ОТП Банк профінансував малий і середній агробізнес на 2,3 млрд грн з початку року

Попри складну ситуацію на аграрному ринку, ОТП Банк з початку року надав малим і середнім агровиробникам 2,3 млрд грн фінансування. Про це розповів керівник альтернативних каналів продажів "АгроФабрика" ОТП Банк Павло Гузирь під час круглого столу "Аграрії між двома врожаями: де взяти гроші на посівну", організованого Фінансовим клубом.

Нині банки спостерігають зміну структури попиту на фінансування в агросекторі. Якщо раніше бізнеси активніше залучали інвестиційні кредити, то сьогодні пріоритетом є забезпечення обігових коштів для проведення посівної кампанії та підтримки операційної діяльності. У 2026 році структура фінансування малих і середніх агровиробників в ОТП Банк розподілилася у співвідношенні 65% на фінансування обігового капіталу та 35% на інвестиційні кредити.

За його словами, сьогодні аграрний сектор опинився під тиском одразу кількох факторів: зростання кредитних ставок, зниження ліквідності господарств та складнощів із реалізацією врожаю. Тому аграріям важливо вже сьогодні працювати над формуванням фінансового резерву та за потреби завчасно погоджувати фінансові ліміти з банками.

Банківська система зберігає достатній рівень ліквідності для підтримки агросектору. Додатковим фактором підтримки залишається державна програма "5-7-9%", яка допомагає фермерам проходити період підвищених ставок. А одним із найбільш ефективних інструментів підтримки залишаються аграрні розписки. Саме аграрні розписки дають виробникам можливість отримати фінансування під майбутній урожай без необхідності надавати значний обсяг традиційної застави. Для багатьох господарств це залишається одним із найдоступніших способів залучення коштів на сезонні потреби.

"ОТП Банк є лідером фінансування під аграрні розписки серед банківського сектору. За час роботи з цим інструментом ми надали агровиробникам близько 12 млрд грн фінансування. Для нас це один із найдієвіших механізмів підтримки клієнтів, адже він дозволяє аграріям отримати необхідні ресурси ще до збору врожаю. Ми також бачимо значний потенціал нового інструменту – аграрних нот і загалом подальшої цифровізації агрофінансування, що допоможе зробити фінансування швидшим, простішим та зручнішим", – зазначив Павло Гузирь.

Найближчими роками конкурентоспроможність аграрних підприємств дедалі більше залежатиме не лише від врожайності, а й від ефективності логістики, наявності потужностей для зберігання, розвитку переробки та доступу до фінансових ресурсів. У цих умовах ОТП Банк виступає надійним партнером для своїх клієнтів, пропонуючи індивідуальний підхід та вигідні умови фінансування.

Ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків №273 від 02.03.1998 р.