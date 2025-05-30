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Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Польща відкриває ринок праці для нових мігрантів: фокус на Азію та Латинську Америку

Польща
Польща має потенціал стати для трудових мігрантів.

На Європейському економічному конгресі в Катовіце генеральний директор польської рекрутингової компанії Worksol Group Міхал Солецький заявив, що Польща переживає гострий брак робочої сили.

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 Основна причина — демографічна криза та небажання місцевих виконувати рутинну або фізичну роботу. Найбільше працівників не вистачає у виробництві, будівництві, логістиці та сфері обслуговування.

Працівники зі Східної Європи, які донедавна були головною групою трудових мігрантів, все частіше відмовляються від низькооплачуваної роботи. Їхні очікування щодо зарплат і умов праці суттєво зросли. Через це польські роботодавці звертають увагу на працівників з Філіппін, Індонезії, Непалу, Бангладеш, Колумбії та навіть країн Африки.

Worksol Group, що працює на ринку з 2009 року, адаптувалася до цих змін. Компанія має представництва в шести країнах і використовує мережу рекрутерів з понад 30 національностей. Вони допомагають новим найманим працівникам з Азії та Латинської Америки не лише з пошуком вакансій, але й з оформленням документів, віз, легалізацією перебування в Польщі та адаптацією після приїзду.

Компанія при цьому суворо дотримується польського трудового законодавства і пропонує прозорі умови, офіційне працевлаштування та реальну підтримку.

Солецький наголосив, що Польща має потенціал стати для трудових мігрантів із далеких країн стабільним і безпечним місцем із гідними умовами оплати і проживання. Низький рівень безробіття, розвиток промисловості й потреба в кадрах відкривають нові можливості для іноземців з Азії та Південної Америки, готових працювати.