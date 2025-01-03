Райффайзен Банк буде надавати ветеранам-підприємцям пріоритет у своїх тендерах

Ветерани-підприємці матимуть пріоритет під час оцінювання Райффайзен Банком тендерних пропозицій. Дружній до ветеранських бізнесів підхід закріплено у закупівельних процедурах фінустанови. Про це повідомляє пресслужба банку.

Якщо різниця в оцінці між потенційним переможцем та учасником з ветеранським статусом становитиме до 3%, то переможцем стане учасник з ветеранським статусом.

Директорка департаменту закупівель та роботи із договорами з нерухомого майна та господарських операцій Райффайзен Банку Олександра Шеховцова розповіла, що створення прогнозованого попиту через довгострокові контракти в результаті участі у закупівлях великих компаній – це один з інструментів світової практики із підтримки ветеранського бізнесу.

"Райф готовий бути одним із перших, хто запроваджує і поширює таку практику в Україні. Ми закликаємо ветеранів-підприємців активно брати участь у наших тендерах", – зазначила вона.

Шеховцова додала, що команда із закупівель розробила для ветеранів відеотренінг про ефективну участь у тендерах.

Щоб брати участь у тендерах Райффайзен Банку, ветерани-підприємці мають зареєструватися у розділі "Закупівлі» на сайті банку" та слідкувати за оголошеннями про відповідні закупівлі.

Пресслужба інформує, що банк дотримується принципу "Нічого про ветеранів без ветеранів", тому під час розробки закупівельних підходів тривали консультації із ветеранами-підприємцями та ветеранськими громадськими організаціями.

Раніше Райффайзен Банк провів перший Форум про закупівлі у ветеранських бізнесів, в якому взяли участь близько 100 учасників. Серед них:

· представники Асоціації підприємців-ветеранів АТО та інших ветеранських організацій;

· члени Українського ветеранського фонду;

· нардепи із комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; представники Мінекономіки;

· власники ветеранських бізнесів, адвокатських об’єднань, електронних торговельних майданчиків, на яких проводяться тендери;

· представники великого бізнесу – енергетичних, металургійних, аграрних компаній та роздрібних торговельних мереж.