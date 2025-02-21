Регулювання цін загрожує співпраці України з міжнародними фармкомпаніями – виконавчий директор фонду "Таблеточки"

Впровадження адміністративного контролю над цінами на лікарські засоби може негативно вплинути на доступність важливих медикаментів, особливо імпортного виробництва.

Про це повідомив виконавчий директор фонду "Таблеточки" Вʼячеслав Биков, інформує УНН.

Існує враження, що виробники отримали не сигнал про сприятливі умови для виходу на ринок, а попередження, що може свідчити про відсутність нових ліків та протоколів найближчим часом. Очевидно одне: ринок стане менш привабливим для більшості значущих фармацевтичних компаній, зазначив Биков.

Він сподівається, що у влади є механізми та важелі, що компенсують негативні впливи адміністративного регулювання ринку.

"Не варто забувати, що немає такого обмеження, під яке наш ринок не знайде креативного пристосування. Чекаю появи нових "схем", - наголосив він.

На його думку, введення обмежень може призвести до зниження якості лікування пацієнтів. Дешевші аналоги лікарських засобів часто мають нижчу ефективність і можуть спричиняти додаткові ризики, такі як непереносимість чи алергічні реакції.

"Якщо в Україні місце оригінальних препаратів займуть дешеві дженерики, можемо очікувати зниження якості життя під час та після лікуванн", - заявив Биков.

Він також звернув увагу на парадоксальні ризики нововведень. Вважається, що лікарські засоби повинні стати доступнішими та дешевшими, але насправді це може призвести до відсутності дорогих препаратів на офіційному ринку та їх здорожчання на чорному ринку.

Як альтернативу він запропонував не адміністративні обмеження, а дерегуляцію ринку. Зокрема:

спростити вихід на ринок нових компаній і препаратів;

дозволити імпорт ліків без повторної реєстрації, якщо вони вже зареєстровані в ЄС;

запровадити систему Track&Trace для боротьби з підробками.

"Це збільшить пропозицію, що стимулює ріст конкуренції, а отже, зниження цін", – вважає Биков.

Окрім того, він зазначив, що без реального зростання купівельної спроможності населення, будь-яка ціна на ліки залишатиметься високою для значної частини українців.

Раніше президент України висловив думку, що ціни на ліки повинні знизитись на 30%. Після цього Верховна Рада прийняла закон 11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку.

Окрім того, на виконання вказівки глави держави було ухвалено рішення РНБО та відповідну постанову Кабінету міністрів.