Скасування "пайової участі" обернулося новими викликами для девелоперів – профільна асоціація

Ще у 2021 році Верховна Рада ухвалила рішення скасувати “пайові внески” — частину кошторису, яку девелопери повинні були витрачати на розвиток інфраструктури. Проте на практиці будівельні компанії досі стикаються з судовими претензіями щодо цих платежів.

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Про це повідомляє "Главком".

Законодавча прогалина дозволяє вимагати доплати від девелоперів

Муніципалітети можуть вимагати від девелоперів сплати пайових внесків, якщо будівництво отримало дозвіл до 2021 року.

У багатьох випадках йдеться про великі житлові комплекси, де девелопери вже за власний рахунок збудували дороги, інженерні мережі та соціальні об'єкти. Тепер їх змушують доплатити за ці ж витрати заднім числом.

"Влада відзвітувала, що пайову участь скасовано, а по факту платити треба удвічі більше. Це відлякує інвесторів і, зрештою, робить квадратні метри дорожчими для українців", – наголошують в Українській асоціації девелоперів.

Асоціація вважає, що правова невизначеність негативно впливає на найбільш відповідальних учасників ринку, які не лише зводять житло, а й фактично створюють інфраструктуру з нуля. Замість очікуваного стимулювання інвестицій девелопери опинилися в "юридичній пастці", що призводить до зупинки проєктів та підвищення ризиків.

"Нема сенсу приймати реформи, які фактично не діють", резюмують в УАД, закликаючи владу або повернути офіційний механізм пайових внесків із прозорим заліком вже збудованих об’єктів і без вимог заднім числом, або уже повноцінно скасувати цю норму без колізій.