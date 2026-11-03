Скільки торговельних марок в Україні досі належать росіянам

В Україні станом на 1 жовтня 2026 року залишаються чинними понад 234 тисячі торговельних марок, і частина з них досі пов’язана з російськими та білоруськими власниками.

Як пише Dilo, про це йдеться у дослідженні YouControl.

Загалом від 1992 року до вересня 2026-го в Україні зареєстрували майже 394 тисячі торговельних марок. Станом на 1 жовтня 2026 року чинними залишалися понад 234 тисячі з них.

Скільки торговельних марок в Україні належать росіянам

78% чинних торговельних марок належать українським власникам. Серед іноземних країн за кількістю власників лідирують США, Кіпр, Швейцарія та Велика Британія. Водночас російські та білоруські власники досі присутні в переліку:

1 299 торговельних марок належать російським фізичним або юридичним особам;

312 торговельних марок мають серед власників громадян або компанії з Білорусі.

Які компанії та бізнес-групи володіють торговельними марками

Найбільші портфелі торговельних марок зосереджені в компаніях, які працюють у харчовій промисловості, телекомунікаціях і фармацевтиці. Найбільше компаній-власників зареєстровано в Києві та Київській області.

Аналітики також перевірили зв’язки компаній із корпоративними групами, представленими в системі YouControl. До 2 030 таких груп входять 4 774 компанії з досліджуваної вибірки – це 22% від її загальної кількості.

Водночас зв’язки не є взаємовиключними: одна компанія може входити до кількох корпоративних груп, а одна група – об’єднувати декілька компаній, які володіють торговельними марками. За кількістю компаній-власників у дослідженні лідирують такі групи:

"Систем Кепітал Менеджмент (СКМ)" – 64 компанії; "Приват" – 60 компаній; "Драгон Капітал" – 34 компанії; "ІстВан" і "Груп ДФ" – по 30 компаній.

Окрему увагу аналітики звернули на санкційні зв’язки ключових осіб двох бізнес-груп.Так, ключові особи двох із цих корпоративних груп перебувають під санкціями РНБО: з "Приват" – Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, з "Груп ДФ" – Дмитро Фірташ.

Скільки українських компаній мають російський слід

За даними YouControl, 159 українських компаній – власників чинних торговельних марок – мають у структурі власності представників Росії.

Серед наведених у дослідженні прикладів:

ПрАТ "Вімм-Білль-Данн Україна", яке володіє 45 торговельними марками. Його акціонером є російська компанія "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія". ТОВ "Омніфарма Київ", до портфеля якого входять 19 торговельних марок. Серед засновників або учасників компанії зазначена громадянка Росії Наталія Філатова.

Крім того, ще 110 компаній із досліджуваної вибірки входять до міжнародних холдингів або груп, серед учасників яких є юридичні особи, зареєстровані в Росії.

Аналітики наводять приклад ТОВ "Сандора", яке входить до переліку дочірніх компаній PepsiCo, Inc. Серед інших компаній у цьому переліку є й російські юридичні особи – відповідно до даних Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) станом на 27 грудня 2025 року.

Де зареєстровані та чим займаються власники

Майже половина всіх юридичних осіб-власників ТМ (48,5%) зосереджена в Києві (9,2 тис. компаній) та Київській області (1,2 тис.).

Серед інших регіонів-лідерів – Львівська (1,5 тис.), Дніпропетровська (1,4 тис.), Одеська (1,4 тис.) та Харківська (1,3 тис.) області.

За сферами діяльності компанії-власниці брендів розподілилися так:

торгівля – 23% (лідирують оптовий продаж фармтоварів та будматеріалів);

переробна промисловість – 22,9% (переважно виробники продуктів харчування та напоїв);

IT та телекомунікації – близько 10%;

професійна, наукова та технічна діяльність – 9%;

операції з нерухомістю та будівництво – понад 9%.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Втім, попри обмеження, 612 компаній позбулися російського сліду й продовжують працювати в Україні та виграють мільйонні державні тендери.

Крім того, серед понад 1000 компаній та 167 ФОПів, які доєднались до програми "Національний кешбек", три компанії мали власників з Російської Федерації на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє росіянин.