«Собі можна»: як MAMASH повертає задоволення від догляду

MAMASH — український бренд доглядової косметики, заснований у Львові у 2017 році. Його маніфест «Собі можна» запрошує дослухатися до власних бажань і знаходити задоволення у щоденному догляді. Ця ідея проходить через усі колекції бренду: від засобів для волосся, обличчя й тіла до ароматів для дому.

Догляд давно вийшов за межі кількох хвилин у ванній. Сироватки, ретинол, SPF, правильний порядок нанесення — б’юті-рутина легко перетворюється на ще один список справ. У MAMASH пропонують залишити в ній і результат, і задоволення.

Шампунь можна любити за аромат, крем обирати через текстуру, а свічку запалювати у звичайний вівторок. Без особливого приводу, просто тому, що хочеться.

Юлія Васькович – співзасновниця українського бренду доглядової косметики MAMASH. Фото надане пресслужбою компанії

Доглядова косметика з увагою до деталей

За легким ставленням до рутини стоїть серйозна робота з формулами. Бренд має власне виробництво, а засоби розробляє разом із європейськими лабораторіями. Активні компоненти поєднують із комфортними текстурами, щоб догляд легко ставав частиною дня.

Наприклад, Niacinamide Therapy — лінійка комплексного догляду за волоссям із ніацинамідом. До неї входять шампунь, кондиціонер, маска та спрей. У масці ніацинамід поєднують з олією кокоса та живильними баттерами ши й манго.

Кілька хвилин догляду трапляються щодня. Тому в MAMASH уважно продумують, якими вони будуть: як крем лягає на шкіру, як відчувається волосся після душу.

MAMASH Prime Renewal Therapy – догляд для росту та сили волосся. Фото надане пресслужбою компанії

Аромати у догляді та вдома

Аромат тут має окрему роль. Парфумерні композиції для MAMASH створюють у Грассі, французькому місті з давніми парфумерними традиціями. Вони супроводжують протягом дня: від перших крапель шампуню до крему для рук у сумці.

За межами ванної цей ритуал продовжують ароматичні свічки, дифузори й парфуми для дому. Свічку можна запалити, поки готується вечеря, або залишити для вечора з книжкою. Звичайний день теж підходить.

Колекція ароматів для дому MAMASH. Фото надане пресслужбою компанії

«Собі можна» — і за межами догляду

Ранок без поспіху, тепла ванна, час із близькими — маленькі речі, з яких складається відчуття спокою. У MAMASH знають, що можливість мати такі моменти не варто сприймати як належне, тому долучаються до соціальних і благодійних ініціатив. Це спосіб подякувати, підтримати й передати далі те тепло, якого часом так бракує.

А для себе все починається з малого. Улюблений аромат, слухняне волосся та кілька хвилин наприкінці дня. Їм не потрібні ні причина, ні місце у списку справ. Тільки бажання.

Познайомитися з доглядовою косметикою MAMASH та ароматами для дому можна на офіційному сайті бренду.