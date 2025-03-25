Stape: Інновації у сфері відстеження даних

Цифровий маркетинг завжди вимагав точних та надійних даних, але сам концепт точності та надійності змінюється протягом років. Той формат і кількість інформації, які вважалися еталонними 10-15 років тому, виглядають як щось, з чим неможливо працювати в 2025, а зміни та посилення політик конфіденційності змушують маркетологів бути набагато більш обережними та відповідальними при зборі та обробці даних.

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Саме в той момент, коли здається що надії більше немає і інтернет-маркетинг не зможе пристосуватися до нових реалій, на допомогу приходить Stape - платформа, що змінює саму парадигму відстеження даних і допомагає отримувати набагато кращі результати аналітики та оптимізації реклами, притримуючись всіх сучасних правил і норм.

Stape — це міжнародна компанія, яка спеціалізується на серверному трекінгу та аналітиці. Заснована Денисом Голубовським, платформа пропонує хостинг для серверного Google Tag Manager (sGTM), Signals Gateway та інші інструменти для оптимізації збору даних та точнішого відстеження подій на сайті. Stape допомагає бізнесам покращити ефективність маркетингу, зменшуючи втрати даних і забезпечуючи кращу конфіденційність.

Головні проблеми відстеження даних на стороні клієнта

Традиційним способом отримання даних вважається відстеження на стороні клієнта. Маркетологи користувалися ним роками, але в реаліях 2025 року, воно має декілька серйозних недоліків.

Безліч користувачів зараз користуються AdBlock, uBlock, та іншими додатками до браузеру, які допомагають їм менше взаємодіяти з рекламою. Нажаль, вони мають побічний ефект - блокування скриптів що займаються збором даних. Сучасні браузери часто мають вбудований функціонал, який блокує трекери та скорочує термін життя файлів cookie. Це робиться щоб краще зберігати особисту інформацію користувача, але з іншого боку - ускладнює роботу маркетологів. Як приклад, можна навести ITP від Safari або Privacy Sandbox від Google Chrome. Скрипти не завжди завантажуються або виконуються не до кінця на стороні клієнта. Це призводить до пересилання на аналітичну платформу неповної інформації.

Всі ці проблеми часто стають причиною для втрати конверсій, помилкового атрибутування та неефективного розподілу рекламного бюджету. Якщо ви працюєте в маркетингу, для вас це звучить як один з найстрашніших нічних кошмарів.

Як Stape змінює підхід до відстеження даних

Stape пропонує повністю змінити підхід до збору даних і відійти від звичної моделі клієнтського відстеження. Серверний підхід, який імплементує команда Stape, дозволяє вирішити більшість проблем, про які ми згадували вище.

Краща якість отриманих даних. Замість того, щоб передавати дані з браузера користувача аналітичним платформам напряму, серверне відстеження дозволяє робити це через, відповідно, сервер. Таким чином, менше даних втрачається через блокувальники реклами, файли cookie на сервері існують довше і є можливість видалити зайву інформацію або додати параметри перед відправкою в GA4, Meta Analytics, TikTok Analytics, тощо. Більший контроль над даними. Stape та серверне відстеження дають бізнесу повний контроль над тим, які дані буде отримано від користувача та які передано далі на аналітичну платформу. Наприклад, на сервері можна відфільтрувати дублікати даних та проставити UTM-мітки перед відправкою до аналітики. Оптимізація маркетингових компаній. Завдяки більш точному та коректному відстеженню даних маркетологи краще розуміють аудиторію та можуть покращувати таргетинг і підвищувати ROAS.

В якості прикладу ефективності Stape можна навести те, як серверне відстеження покращило показники німецького продавця взуття Zumnorde. Доходи компанії від Google Ads та e-mail маркетингу виросли на 9% та 13% відповідно після відмови від клієнтського відстеження та переходу на серверне.

Чому варто обирати Stape

Авжеж ніхто не каже, що неможливо налаштувати серверне відстеження самому. Якщо бажаєте спробувати, або чітко знаєте, як це робиться - будь ласка. Тим не менше, ми не можемо не зазначити, що зі Stape це стає набагато простіше і швидше.

Після того як ви хостите свій серверний контейнер на Stape, ви можете підключити різні power-ups для точнішого та кращого відстеження даних. Також є купа темплейтів для sGTM Template Gallery до найвідоміших платформ: GA4, Google Ads, TikTok Events API, Facebook CAPI, Klaviyo, та інших.

На додаток до цього, зі Stape Academy кожен з користувачів може дізнатися більше про серверне відстеження, GTM-контейнери та взагалі про те, що пропонує платформа, а різні CMS додатки дають змогу працювати з контент-системами без необхідності написання коду.

По-друге, завдяки різноманіттю доступних DNS-зон, ви отримуєте велику швидкість обробки подій та низьку затримку. Це не тільки зберігає нерви, але ще й економить час та дозволяє отримувати дані вчасно та з мінімальними втратами.

Нарешті, питання яке дуже часто задають попереду всіх інших - скільки це коштує? Тут Stape наче вирішив побити рекорди по лояльності до клієнтів та пропонує тарифи від $20 на місяць. Більш того, маленькі бізнеси можуть користуватися безкоштовним планом. Потенційні клієнти теж мають змогу оцінити що пропонує компанія не сплачуючи нічого протягом перших 7 днів користування.

Як зрозуміти, що вашому бізнесу потрібне серверне відстеження

Що ж, якщо ви прочитали цей текст і подумали, що все це звучить чудово, але не зрозуміло, чи потрібен вам Stape та серверне відстеження - спробуйте відповісти на декілька питань.

Чи втрачаєте ви дані через блокувальники реклами? Наприклад, ваш онлайн магазин здійснив за певний період 1000 продажів, але в GA4 проаналізовано тільки 700. Якщо ви бачите щось подібне - скоріш за все, втрата даних сталася через AdBlock та схожі сервіси. Чи зникають у вас UTM-мітки та Click ID? Браузери часто видаляють мітки після рідеректів, а це ускладнює атрибуцію. Ви можете перевірити посилання вручну по завантаженню сторінки або подивитися на трафік в GA4 - якщо він неочікувано великий - скоріш за все, UTM-мітка зникла. Чи відчуваєте ви що файли cookie зникають зашвидко? Про це може свідчити різке зниження кількості повторних відвідувачів або збільшення неатрибованих подій в Meta Ads, TikTok ads, тощо.

Відповідь "так" на будь-яке або на всі питання вище означатиме що серверне відстеження може виявитися корисним для вашого проекту і покращити його показники.

Висновок

В часи коли світ цифрового маркетингу активно змінюється і традиційні методи відстежування вже не можуть гарантувати точність даних, на допомогу приходить Stape. Інноваційні рішення, що пропонує компанія, гарантують отримання більш надійної аналітики та більш ефективну рекламу, при цьому не порушуючи сучасні вимоги до конфіденційності. Щоб не бути безпідставними, безкоштовно активуйте підписку і оцініть всі переваги самі.