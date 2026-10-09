Strategy Forum’2026: два горизонти стратегії – вистояти сьогодні, не програти завтра

В умовах перманентної нестабільності компаніям доводиться стратегувати відразу на двох горизонтах: відповідати на виклики війни і водночас ухвалювати рішення, щоб не програти майбутнє.

Йдеться не лише про українські реалії. Глобальна невизначеність зростає через геополітичні та технологічні зміни. McKinsey у своїх дослідженнях стратегування в умовах невизначеності наголошує: невизначеність не скасовує стратегію – вона вимагає іншого підходу до стратегічних рішень.

Для українського бізнесу ця дилема особливо гостра. На початку 2026 року 39% керівників компаній, опитаних European Business Association, очікували погіршення умов ведення бізнесу. Водночас 76% компаній заявили, що продовжать працювати в Україні незалежно від тривалості війни.

Це означає постійно працювати з питаннями, на які немає універсальних відповідей: де брати ресурси, від чого відмовлятися, коли інвестувати в нове, як перебудовувати бізнес-модель тощо.

Саме про це лідери українського бізнесу говоритимуть 22 жовтня на Strategy Forum’2026 у Києві.

Організатор – компанія KA Group, що вже 14 років створює бізнес-події стратегічного рівня та розвиває професійні спільноти українського бізнесу. Strategy Forum відбуватиметься вже вчетверте.

22 жовтня 2026 | Київ | Online + Offline |

У програмі Форуму теми, які допоможуть навести різкість у часи перманентної нестабільності:

Стратегія без абстракцій: як обирати, відмовлятися і впроваджувати. Розберемо, як перейти від великого масиву даних та аналізу ситуації до чітких рішень, навколо яких можна сфокусувати людей, бюджети й управлінську увагу.

Розберемо, як перейти від великого масиву даних та аналізу ситуації до чітких рішень, навколо яких можна сфокусувати людей, бюджети й управлінську увагу. Як стратегувати на двох горизонтах: між щоденним виживанням і необхідністю не програти майбутнє. Поговоримо про те, як розподіляти ресурси між поточними завданнями та майбутніми можливостями, коли варто інвестувати в нові продукти й ринки та як не дозволити терміновим питанням повністю витіснити стратегічні.

Поговоримо про те, як розподіляти ресурси між поточними завданнями та майбутніми можливостями, коли варто інвестувати в нові продукти й ринки та як не дозволити терміновим питанням повністю витіснити стратегічні. Людиноцентричність як стратегічний вибір: між бізнес-результатом і спроможністю людей цей результат забезпечувати. Людиноцентричність часто звучить як цінність. Де проходить межа між високою вимогливістю та виснаженням? Як керівнику балансувати між фінансовим результатом зараз та здатністю команди забезпечувати його в майбутньому?

Людиноцентричність часто звучить як цінність. Де проходить межа між високою вимогливістю та виснаженням? Як керівнику балансувати між фінансовим результатом зараз та здатністю команди забезпечувати його в майбутньому? Чому схожа архітектура стратегічних рішень дає різні результати в різних компаніях? Розбиратимемо, як культура, стан людей та організаційні установки впливають на якість стратегічних рішень. І яку людську, культурну та моральну ціну компанія може платити за свій вибір.

Розбиратимемо, як культура, стан людей та організаційні установки впливають на якість стратегічних рішень. І яку людську, культурну та моральну ціну компанія може платити за свій вибір. Розберемо 14 принципів, які допомагають не втрачати стратегічний фокус під час впровадження та як побачити точку зламу раніше за фінансовий результат .

. А також три реальні бізнес-кейси за єдиною логікою: що відбувалося з бізнесом, яку проблему потрібно було вирішити, який вибір зробила команда і до чого це призвело.

Серед спікерів Форуму:

Артур Міхно, співвласник і СEO Work.ua ;

співвласник і СEO ; Марія Назаренко, CEO "Будинку Іграшок";

CEO "Будинку Іграшок"; Ірина Папуша, засновниця Governance Frontier;

засновниця Governance Frontier; Володимир Стецик, директор Kearney в Україні;

директор Kearney в Україні; Іван Філіппов, стратегічний директор юніту Strategy driven та партнер Banda;

стратегічний директор юніту Strategy driven та партнер Banda; Юлія Гнат, експертка з культурної політики, інституційного та екосистемного розвитку, співзасновниця ГО МСМ;

експертка з культурної політики, інституційного та екосистемного розвитку, співзасновниця ГО МСМ; Денис Голубчиков, генеральний директор Sona Pharm;

генеральний директор Sona Pharm; Ірина Моржова, організаційна консультантка у сфері стратегій, дослідження та еволюції цінностей та організаційної культури;

організаційна консультантка у сфері стратегій, дослідження та еволюції цінностей та організаційної культури; Денис Блощинський, музикант, підприємець, науковець, громадський діяч, ідейник чисельних соціальних стартапів;

музикант, підприємець, науковець, громадський діяч, ідейник чисельних соціальних стартапів; Антон Мартинов , засновник видавництва "Лабораторія" та Librarius, військовослужбовець ЗСУ;

, засновник видавництва "Лабораторія" та Librarius, військовослужбовець ЗСУ; Юлія Башлакова, підприємниця, консультантка з питань ментального здоров’я організацій;

підприємниця, консультантка з питань ментального здоров’я організацій; Андрій Крючков, експерт зі стратегування в умовах невизначеності та складності, засновник Kriuchkov Strategy;

експерт зі стратегування в умовах невизначеності та складності, засновник Kriuchkov Strategy; Олена Бондар, CEO Wellbeing Company;

CEO Wellbeing Company; Олена Шабашкевич, CEO Fozzy Media Group;

CEO Fozzy Media Group; Андрій Миронюк, засновник консалтингової агенції Myroniuk Consulting

Strategy Forum’2026 – четвертому щорічному форумі про сучасні підходи до стратегування та розвиток стратегічного мислення.

Приєднуйтесь до Strategy Forum’2026 та працюйте зі стратегією як із системою рішень. Ми поговоримо про кроки, які допомагають бізнесу триматися сьогодні й готуватися до завтра.

Долучайтесь крос-функціональними командами, щоб спільно працювати над впровадженням стратегічних рішень. Маємо пропозиції для команд: 4+1 та для 10+ учасників. Для відвідувачів офлайн-форум відбудеться у безпечній локації. Для віддалених команд – підключайтесь онлайн.

Титульний партнер: Work.ua

Контакти: [email protected] | +38 (063) 247 94 74

Детальна програма та реєстрація командами: https://kagroup.ua/sbf/