ТОВ "Три О" повідомляє про передачу комплексу Gulliver у фактичне володіння і управління консорціуму державних банків

Процедура передачі торгово-офісного комплексу Gulliver в управління консорціуму державних банків завершена. Ми вже наголошували на тому, що ніколи не ставили за мету у будь-який спосіб протидіяти цьому процесу, адже на першому місці для нас завжди залишалися і залишаються стабільність, безпека і довіра як працівників, так і партнерів, орендарів та відвідувачів комплексу.

Так, 31 липня 2025 року ТОВ "Три О" звернулося до АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк" із пропозицією невідкладного прийняття держбанками БФК Gulliver за відповідним актом приймання-передачі разом із відповідальністю за безпеку його відвідувачів, його безпечну експлуатацію і збереження економічної вартості. З огляду на те, що управління великими інфраструктурними об’єктами не є ані профільною діяльністю, ані зоною компетенції державних банків, об’єктивна неспроможність АТ "Ощадбанк" ефективно адмініструвати багатофункціональний комплекс Gulliver була очікуваною. Так само передбачуваною виглядає і його реакція. Зокрема йдеться про публічні звинувачення управляючої компанії БФК Gulliver у "небажанні співпрацювати" після того, як команда комплексу відмовилась від пропозицій індивідуального "переманювання" та залишилась вірною своїм зобовʼязанням і принципам.

Протягом усього часу, поки тривав технічний процес зміни управителів, ТОВ "Три О" продовжувало забезпечувати якість обслуговування та функціонування комплексу на рівні, що не просто відповідає стандартам об’єктів преміум-класу, а часто й перевищує їх. Це було нашим свідомим вибором: ми не могли допустити, аби репутація одного з найкращих торгово-офісних об’єктів країни постраждала, а наші орендарі та працівники відчули турбулентність.

Для нас комплекс є живим організмом: зі своєю командою, філософією, системою управління, що вибудовувалася з 2006 року за найкращими світовими практиками. Сьогодні досвід і якість управлінської моделі комплексу можна порівнювати з об'єктами категорії Trump Tower. Йдеться про розуміння специфіки індустрії, маркетинг, культурну психологію, ритейлерський досвід. Все це тонка матерія, яка потребує не формального, а професійного розуміння.

Так, наприклад, рішення суду про передачу комплексу в управління АРМА понад рік тому жодним чином не вплинуло на наші зобовʼязання перед спільнотою комплексу Gulliver. Навпаки, ми доклали всіх зусиль, аби зберегти цілісність об’єкта, забезпечити його безперебійне функціонування та не допустити знецінення активу, навіть попри виклики, які це створювало для нашої команди.

Зараз такий самий виклик постає перед АТ "Ощадбанк", який взяв на себе відповідальність за управління комплексом. Команда БФК Gulliver щиро сподівається, що результати багаторічної кропіткої праці будуть збережені та примножені, а нові управлінські підходи відповідатимуть масштабам і складності об’єкта, який потребує високої фаховості та досвіду.

У переговорах із АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк" ми завжди дотримувались позиції забезпечення найкращих інтересів кредиторів. Зокрема, ТОВ "Три О" ініціювало і неодноразово пропонувало фінансовим установам різні сценарії, у т.ч. передачу БФК Gulliver у власність банкам із подальшим зворотнім фінансовим лізингом до погашення всієї суми заборгованості. Ми були відкриті до конструктивного діалогу, розуміючи, що борг виник не через недобросовісність, а як наслідок стрімкої девальвації гривні, несприятливої кон’юнктури ринку, а пізніше – повномасштабної російської агресії, яка суттєво вплинула на інші напрямки бізнесу та змусила нас перебудовувати операційні процеси.

Банкам достеменно відомо про те, що несплачені за кредитом БФК Gulliver кошти спрямовувались на відновлення іншого знищеного ударом агресора об’єкта забезпечення зобов’язань перед АТ "Ощадбанк", що дозволило держбанку уникнути додаткового резервування на заміщення вартості об’єкта забезпечення, а також отримати у перспективі більше надходжень в погашення кредиту, який цим відновленим об’єктом забезпечений.

На жаль, всі конструктивні пропозиції ТОВ "Три О" не призвели до практичного результату. ТОВ "Три О" демонструвало конструктивну позицію та погоджувалося на різні умови, запропоновані банком. Проте це не завжди приводило до прогресу в діалозі, адже ініціатива з боку АТ "Ощадбанк" часто призупинялась на тривалий час. Складається враження, що в окремі періоди економічні аргументи поступались іншим мотивам, а сам комплекс, ймовірно, вже мав зацікавлену сторону, яка мала вплив на ухвалення рішень держбанком

Під час роботи над планом превентивної реструктуризації ми залучили міжнародну консалтингову компанію з "великої четвірки". Вона провела повний аудит комплексу. Згідно з її висновками, у разі банкрутства або форсованого продажу кредитори можуть повернути орієнтовно 30% коштів протягом п’яти років. Натомість запропоновані ТОВ "Три О" сценарії передбачають повернення 100% зобов’язань, хоча й у дещо довшій перспективі – до 15 років. Ці розрахунки базуються на об’єктивних даних і фінансовому моделюванні, а не на припущеннях.

Відтак відкритим на сьогодні залишається питання: що є відповідальною стратегією – поспішне рішення чи довгострокова модель, яка враховує економіку, ринок і репутацію?

Ми, як і раніше, залишаємося відкритими до конструктивного діалогу та готові вкотре поділитися з кредиторами результатами аудиту й фінансового моделювання, аби комплекс не став жертвою виключно юридичних формальностей. Для нас Gulliver – це не просто "квадратні метри". Це спільна історія сотень людей, десятків брендів, мільйонів відвідувачів. І саме так ми продовжуємо ставитися до нього.