Українські товари вперше перемогли на престижному конкурсі European Private Label Awards

Наприкінці березня 2025 року European Supermarket Magazine — провідне європейське видання у сфері ритейлу — оголосило переможців міжнародного конкурсу European Private Label Awards. Серед переможців цього року вперше опинилися одразу два продукти власних торгових марок мережі магазинів EVA.

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У категорії Personal Care (Особистий догляд) перемогу здобув тонер для обличчя ABOUT face Acne Treatment із натуральним екстрактом мексиканського кактуса. Цей продукт створений спеціально для щоденного догляду за проблемною шкірою, має виражені зволожувальні, заспокійливі та протизапальні властивості. Інноваційна формула засобу поєднує екстракт кактуса, гіалуронову кислоту, AHA-кислоти та пантенол, що забезпечує комплексну дію: нормалізує роботу шкірних залоз, знімає подразнення, захищає шкіру від агресивного зовнішнього впливу. Окрім властивостей, журі конкурсу відзначило екологічність та стильний дизайн упаковки преміального рівня, який вирізняє продукт, представлений у доступному ціновому сегменті.

У номінації "Найкраще пакування" перемогла парфумована вода Fabien Marche RoS8 Tuberose від EVA, яка поєднує вишукані відтінки туберози, ванілі, тютюну, карамелі та ін. Судді також підкреслили екологічність та преміальний дизайн упаковки, яка, за їхніми словами, дійсно виділяється серед конкурентів.

"European Private Label Awards — один із найавторитетніших міжнародних конкурсів у галузі власних торгових марок, де традиційно представлені найсильніші private labels з усієї Європи. Україну тут вже кілька років репрезентують продукти ВТМ EVA. Вони неодноразово ставали фіналістами EPLA, і це вже — високий рівень. Але саме перемогу тут ми здобули вперше, та ще й одразу подвійну, що особливо приємно. Це вчергове підтверджує високий рівень тих продуктів, які ми пропонуємо нашим клієнтам та експертність команди", — прокоментувала Галина Ободець, директорка департаменту власних торгових марок мережі EVA.

Експертне журі European Private Label Awards щорічно відзначає кращі власні марки європейських мереж, оцінюючи продукти за такими критеріями, як інноваційність, презентація, унікальність і екологічність. Цьогоріч серед переможців також опинилися представники з Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Данії, Норвегії, Фінляндії та інших країн. Засідання журі відбулося в Дубліні (Ірландія), де експерти детально оцінювали кожен продукт та у підсумку визначили кращі з кращих у 21 категорії продовольчих і непродовольчих товарів.