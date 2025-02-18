В Україні можуть зникнути з аптек "Фервекс", "Дип реліф" і "Німесил" – експерт

В Україні через нове регулювання фармацевтичного ринку можуть зникнути з аптек популярні препарати, такі як "Фервекс", "Дип реліф" та "Німесил". Закон №11493, ухвалений Верховною Радою, створює умови, які є неприйнятними для міжнародних фармацевтичних компаній і можуть змусити їх покинути український ринок.

Про це у своєму блозі розповів політолог та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, інформують "Українські новини".

Новий закон призведе до скорочення асортименту

За словами експерта, основною загрозою нового закону є суттєве скорочення асортименту ліків в українських аптеках, особливо імпортних. Це пояснюється обмеженням націнки для дистриб’юторів та представництв до 8%, що робить роботу міжнародних компаній економічно неприбутковою.

Це призведе до того, що компанії, такі як Delta Medical, Berlin-Chemie та Heel, будуть змушені залишити український ринок. Внаслідок цього з аптек зникнуть препарати, в тому числі й для хронічно хворих, зазначає Кулик.

Фармацевти вказують на те, що українці більше не зможуть знайти в аптеках багато відомих ліків, які зазвичай є в кожній домашній аптечці. Серед них можуть бути такі препарати, як "Фервекс", "Дип реліф", "Фортеза", "Проспан", "Німесил", "Дексалгин" та інші, наголошує він.

Про підвищення цін

За словами Кулика, введення референтного ціноутворення може змусити міжнародних виробників підвищити ціни на 40-50%.

Це відбудеться через те, що фармацевтичні компанії працюють за єдиною глобальною системою ціноутворення. Якщо ціна на препарат знижується в одній країні, її автоматично коригують в інших країнах.

Раніше в Україні ціни на імпортні ліки знижувалися завдяки маркетинговим угодам, за якими виробники надавали аптекам знижки. Тепер ці угоди скасовані, що означає, що кінцева ціна препаратів зросте, а якщо попит впаде – імпортери взагалі підуть з ринку.

Кулик наголошує, що через ці нововведення постраждають пацієнти з хронічними захворюваннями, онкохворі та люди з аутоімунними розладами, оскільки більшість імпортних препаратів використовується у міжнародних протоколах лікування. Крім того, під загрозою опиняться державні соціальні програми: зростання цін може призвести до нестачі коштів у бюджеті для забезпечення пацієнтів необхідними ліками.

Крім того, за словами експерта, запропонований "каталог цін", який має регулювати вартість ліків, викликає багато запитань. Жоден із опитаних учасників ринку – дистриб’ютори, фармацевтичні компанії та депутати – не розуміє, як ця система працюватиме на практиці.

Кулик вважає, що якщо закон буде підписаний президентом і набере чинності, Україну чекає фармацевтична криза. Це може призвести до дефіциту ліків, різкого зростання цін і зниження якості лікування.

Експерт вважає, що зміни, які були подані Зеленському, насправді мають серйозні ризики для фармацевтичного ринку та українців. Він переконаний, що влада, намагаючись обійти конкурентів, не врахувала наслідки, і це може стати політичним провалом для правлячої сили.