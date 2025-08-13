В Україні спростили правила керування тракторами та спецтехнікою під час воєнного стану

В Україні з 8 серпня 2025 року діють нові правила, що спрощують доступ до керування окремими видами техніки під час воєнного стану. Водії вантажівок і автобусів зі стажем від 3 років можуть керувати тракторами та самохідними машинами без окремого посвідчення, але лише поза дорогами загального користування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що громадяни, які мають національне посвідчення водія категорій C1, C, D1 або D та не менше трьох років водійського стажу з моменту його видачі, тепер можуть працювати на тракторах і самохідних машинах категорій А1, А2, B1, B2 та B3 без окремого посвідчення тракториста-машиніста.

Користування такою технікою дозволене лише поза вулично-дорожньою мережею — тобто без виїзду на дороги загального користування.

Згідно з рішенням, ці правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще 90 днів після його завершення або скасування. Мета нововведення — забезпечити потреби сільського господарства, будівництва та інших галузей, що виконують критично важливі роботи в умовах війни.

