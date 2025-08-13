Запланована подія 2

В Украине упростили правила управления тракторами и спецтехникой во время военного положения

техника, траткор
Трактористам упростили условия управления техникой/Госпродпотребслужба

В Украине с 8 августа 2025 года действуют новые правила, упрощающие доступ к управлению отдельными видами техники во время военного положения. Водители грузовиков и автобусов со стажем от 3 лет могут управлять тракторами и самоходными машинами без отдельного удостоверения, но только вне дорог общего пользования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что граждане, имеющие национальное водительское удостоверение категорий C1, C, D1 или D и не менее трех лет водительского стажа с момента его выдачи, теперь могут работать на тракторах и самоходных машинах категорий А1, А2, B1, B2 и B3 без отдельного удостоверения тракториста-машиниста.

Использование такой техники разрешено только вне улично-дорожной сети — то есть без выезда на дороги общего пользования.

Согласно решению эти правила будут действовать в течение всего периода военного положения и еще 90 дней после его завершения или отмены. Цель нововведения – обеспечить потребности сельского хозяйства, строительства и других отраслей, выполняющих критически важные работы в условиях войны.

Напомним, Министерство экономики согласовало третью в 2025 году компенсацию стоимости украинской агротехники. Предприятия получат 136,6 млн грн за 1004 единицы техники и оборудования, приобретенные в апреле, в рамках программы частичной компенсации стоимости сельхозтехники.

Автор:
Татьяна Гойденко