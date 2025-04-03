VARUS та Ricky Food продали всі секретні бокси в перший день запуску

Мережа супермаркетів VARUS стала першим партнером українського стартапу Ricky Food, який допомагає бізнесу скорочувати харчові відходи та надає можливість купувати продукти зі знижкою понад 50% у форматі секретних боксів. У перший день продажів у застосунку Ricky Food усі бокси були повністю розкуплені.

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Секретні бокси містять товари з наближеним терміном придатності, проте цілком готові до споживання. Їхній склад варіюється залежно від наявності продукції та може включати бакалію (крупи, консерви, макарони, чай, кава), снеки й солодощі (печиво, шоколад, сухофрукти), молочні та ковбасні вироби (сир, йогурти, сосиски), а також побутову хімію та засоби гігієни.

VARUS розпочав продаж таких боксів у Києві: їх можна забрати самостійно за адресою: вул. Борщагівська, 154 (ТЦ "Мармелад") або оформити доставку в будь-який куточок України.

"Попит на секретні бокси перевершив очікування, що підтверджує зацікавленість покупців у свідомому споживанні й економії. Ми плануємо розширювати співпрацю, збільшувати асортимент і залучати нових партнерів", — зазначив e-commerce директор VARUS.UA Олег Спірін.

Проєкт продовжить масштабування, охоплюючи нові міста та залучаючи дедалі більше компаній. Незабаром кількість доступних категорій боксів може зрости, що дозволить покупцям ще зручніше обирати потрібні товари.

Довідка

VARUS — національна мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість — 113 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві. Мережа VARUS працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go і сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA.