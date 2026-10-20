Як український бізнес адаптував звичні товари та послуги до життя під час війни

Війна змінила умови роботи українських компаній та повсякденні потреби споживачів. Те, що раніше здавалося звичним, сьогодні вимагає іншого підходу: товар має бути практичним, покупку зручно оформити дистанційно, а доставку отримати навіть у складних умовах. Український бізнес адаптує не лише процеси, а й самі товари, послуги та способи взаємодії з клієнтами.

Покупки стали більш практичними

Тривала фінансова невизначеність змусила українців значно уважніше оцінювати кожну покупку. Згідно з дослідженням аналітиків Kantar Ukraine за травень 2026 року, прагматичний підхід до щоденних витрат перестає бути тимчасовим антикризовим кроком – він остаточно перетворюється на сталу поведінкову модель українського споживача.

Утім, раціональність зовсім не означає повну відмову від затишку та особистого комфорту. За спостереженнями фахівців онлайн-магазину меблів АКЛАС, люди й надалі облаштовують оселі, але змінили підхід. Якщо раніше кухні частіше робили за більш дороговартісним і довготривалим індивідуальним проєктом, то зараз обирають практичніші рішення – готові фабричні модулі, які легко підібрати під розмір приміщення, замовити онлайн і швидко отримати з доставкою. Аналогічних змін зазнав і сегмент шаф, де конструкції адаптували під помодульне комплектування будь-яких розмірів і наповнення.

При цьому, як зазначають фахівці споживачі не економлять на якісних матрацах та ортопедичних кріслах для роботи. Виробники скорочують лінійки, залишаючи найпопулярніші моделі, та швидко адаптуються до запитів покупця.

Онлайн-магазин – альтернатива звичайному магазину в сучасних реаліях

Онлайн-сегмент остаточно перестав бути лише майданчиком для купівлі дрібниць – сюди масово мігрували категорії товарів, які раніше купували виключно у фізичних магазинах. Можливість порівняти характеристики, вивчити відгуки покупців й оформити доставку без поїздок до торговельних центрів стала перевагою.

За даними Forbes Ukraine, у 2025 році загальний обсяг українського e-commerce сягнув 256 мільярдів гривень, а товари для дому та саду увійшли до п'ятірки найпопулярніших категорій онлайн-продажів.

Зміни в купівельній поведінці можна простежити й у сегменті меблів. Зокрема, мультибрендовий інтернет-магазин меблів Aklas.ua пропонує можливість дистанційно обирати меблі для дому та офісу. Онлайн-каталог із характеристиками, фотографіями та цінами дозволяє покупцям порівнювати різні моделі й оформлювати замовлення без відвідування фізичного магазину. Це один із прикладів того, як онлайн-продажі використовуються для товарів, вибір яких традиційно потребував більше часу та уваги до характеристик.

Асортимент змінюється під нові потреби

Зміна поведінки покупців змусила ринок гнучко адаптувати асортимент під нові життєві сценарії. У сегменті побутової техніки ключовим критерієм стала автономність та енергоефективність, а серед будматеріалів – товари для швидкого відновлення пошкодженого житла. Категорія товарів для дому робить акцент на багатофункціональності, тоді як меблевий сегмент змістив фокус на компактність й зручні системи зберігання для житлового та робочого простору.

Доставка та сервіс стали частиною самого продукту

Швидке й безперешкодне отримання товару стало невіддільною складовою його цінності. Згідно з аналітикою Deloitte Ukraine за 2025 рік, 96% українців регулярно користуються поштовими послугами, а 35% почали частіше обирати поштомати чи кур’єрів. Ринок реагує миттєво: лише за I півріччя 2026 року "Нова пошта" відкрила понад 1,3 тисячі нових відділень і встановила майже 3,9 тисячі поштоматів (зокрема на прифронтових територіях), адаптуючи логістику під нову географію населення.

Бізнесу доводиться бути гнучкішим

Щоденна діяльність під час війни – це іспит на витривалість через кадровий дефіцит, інфраструктурні виклики та мінливий попит. Утім, український бізнес демонструє гнучкість: за даними НБУ за березень 2026 року, Індекс очікувань ділової активності піднявся до 52,7, а в секторі торгівлі сягнув 54,0, що фіксує обережний оптимізм підприємців.

Показовим прикладом адаптації є меблева фабрика "Стиль" зі Стрия. Перебудувавши виробництво, впровадивши Lean-підходи та зробивши ставку на private label, підприємство вийшло на ринки 9 країн світу з виторгом 109 млн грн (за даними Forbes). Це ілюструє головну тенденцію: перемагають ті, хто спроможний швидко переорієнтувати бізнес-модель під вимоги сьогодення.

Звичні товари вже не такі звичні

За роки війни докорінно змінився не лише український бізнес, а й саме уявлення про звичний товар та сервіс. Меблі перетворилися на функціональне та гнучке рішення для нового способу життя, магазин – на повноцінний та зручний онлайн-сервіс, а швидка доставка й адаптивність стали обов'язковими характеристиками будь-якого успішного продукту.

Трансформації, які спочатку вимушено виникали як антикризова реакція на виклики часу, сьогодні формують нову норму та сучасні стандарти українського споживчого ринку.