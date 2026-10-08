Яка насправді переплата позики під 0,01%: Finposter порівняв умови 50 МФО

Перша позика під 0,01% є найпопулярнішою пропозицією мікрофінансових компаній для нових клієнтів. Аналітики фінансового агрегатора Finposter порівняли умови онлайн-позик у 50 МФО з ліцензією НБУ та з'ясували, як змінюється вартість кредиту після завершення акції і на чому позичальник може заощадити.

Перша позика: переплата близько 30 грн

За даними каталогу Finposter, компанії пропонують новим клієнтам першу позику за ставкою 0,01% на день. За наведеним прикладом, за умови повернення 10 000 грн через 30 днів та застосування ставки 0,01% на день, проценти становитимуть 30 грн. Фактична загальна вартість кредиту визначається умовами конкретного договору та може включати передбачені договором платежі. Умова одна: повернути гроші вчасно. Для тих, кому потрібна невелика сума до зарплати, це один із дешевих способів позичити.

Друга позика: стандартний тариф

Наступний договір укладається вже за звичайною ставкою. У компаній із топу каталогу це 0,9–1% на день, тож ті самі 10 000 грн на 30 днів обійдуться у 2 700–3 000 грн переплати. Вище ставка бути не може: з 2024 року закон обмежує її на рівні 1% на день.

Водночас умови компаній помітно різняться. Частина МФО знижує ставку постійним клієнтам, дає промокоди або програми лояльності, тому повторна позика в різних кредиторів коштує по-різному.

Від чого залежить підсумкова сума

Аналітики називають три чинники, які найбільше впливають на вартість позики:

строк повернення: якщо погасити борг вчасно, пільгова ставка зберігається, а в разі прострочення відсотки перераховуються за стандартним тарифом;

умови пролонгації: у кожної компанії своя вартість продовження строку, і її варто дізнатися заздалегідь;

статус клієнта: акція під 0,01% діє лише на перший договір у конкретній компанії.

"Позика під 0,01% насправді вигідна, якщо повернути її день у день. А перед повторним зверненням варто порівняти кілька пропозицій, бо різниця в переплаті може бути суттєвою", – пояснює Зрютіна Віолетта, аналітик Finposter.

Як обрати вигідну пропозицію

У Finposter радять звертати увагу не лише на рекламну ставку, а й на реальну річну процентну ставку (РРПС) та загальну вартість кредиту. Кредитор зобов'язаний вказати їх у договорі й паспорті споживчого кредиту. Також варто перевірити, чи є компанія в реєстрі НБУ, і брати суму, яку реально повернути з найближчої зарплати.

За підрахунками аналітиків, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією на ту саму суму і строк сягає 2310 грн. Тому перед оформленням варто порівняти умови кількох компаній: ставку після акції, вартість пролонгації та загальну суму до повернення.

Загальна вартість кредиту та інші платежі залежать від умов конкретного договору. Перед укладенням договору ознайомтеся з повними умовами кредитування.