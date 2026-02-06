Запланована подія 2

Зеленський: у частині регіонів робота ППО щодо "шахедів" є незадовільною

Президент України Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив про незадовільну роботу Повітряних сил у низці регіонів у частині знищення дронів-камікадзе та наголосив на необхідності негайних рішень для підвищення ефективності протиповітряної оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Зеленського.

Глава держави повідомив, що це питання було обговорено з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України. За його словами, визначено рішення, які мають бути терміново імплементовані для кращого збиття "шахедів".

Президент також поінформував про складну гуманітарну ситуацію в Києві: понад 1200 будинків у різних районах столиці залишаються без опалення. Зеленський наголосив на потребі посилити підтримку мешканців таких будинків та доручив залучити цифрові інструменти для оперативного визначення конкретних потреб людей і громад.

Окрему увагу було приділено ситуації в регіонах, зокрема в Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, у Кропивницькому та області, Вінницькій області, на Дніпровщині, у Запоріжжі, а також у громадах поблизу фронту й на прикордонні з Росією.

Керівник "Укрзалізниці" доповів про постійні російські удари по логістичній інфраструктурі. За словами Президента, обстріли залізниці не припиняються жодного дня, а в січні зафіксовано суттєве зростання атак саме по об’єктах УЗ.

Також заслухано доповіді щодо відновлення енергетики, роботи пунктів підтримки та обігріву, введення в експлуатацію об’єктів когенерації та реалізації урядових програм допомоги населенню, зокрема програми з тепловими пакунками, яку планують розширювати.

Зауважимо, що цієї ночі Повітряними силами було збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів з 335.

Автор:
Тетяна Гойденко