Київські школи переходять на дистанційне чнавчання через відсутність опалення: що відомо

школа
Київські школи переходять на онлайн навчання / Depositphotos

Близько 45% закладів освіти Дарницького та Дніпровського районів залишилися без опалення після обстрілів столиці. Через пошкодження Дарницької ТЕЦ-4 навчання в таких школах організовано дистанційно, поки триває відновлення теплопостачання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Школи без опалення

В решті шкіл Дарницького та Дніпровського районів освітній процес відбувається очно.

"Для нас важливо не зупиняти навчання, тому вирішили перейти на дистанційний формат у закладах, де немає опалення. Ключова умова — стабільне електропостачання, тому розраховуємо на лояльні графіки подачі електроенергії від ДТЕК", - зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Департамент освіти і науки готує кілька варіантів якнайшвидшого повернення учнів до очного навчання. Серед них - тимчасове переведення початкових класів до найближчих шкіл із належними умовами, а також об’єднання кількох дитячих садків в опорні заклади для громади.

Рішення щодо формату навчання ухвалюють індивідуально для кожного закладу, враховуючи наявність тепла та можливість створити безпечні умови для дітей і персоналу. Батьки та педагогічні колективи оперативно інформуються про всі зміни через адміністрації шкіл та районні управління освіти.

Нагадаємо, через безпекову ситуацію з 19 січня у столичних школах було оголошено канікули. Ці канікули продовжили за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня.

2 лютого, школи Києва розпочали роботу в очному, дистанційному та змішаному форматах. Кожна школа самостійно обиратиме модель навчання, зважаючи на безпекову ситуацію, наявність світла та опалення у приміщеннях.

Автор:
Ольга Опенько