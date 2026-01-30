Школи Києва відновлюють навчання: коли та в якому форматі розпочнеться освітній процес

Столичні комунальні заклади освіти з понеділка, 2 лютого, розпочинають роботу в очному, дистанційному та змішаному форматах. Кожна школа самостійно обиратиме модель навчання, зважаючи на безпекову ситуацію, наявність світла та опалення у приміщеннях.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, остаточне рішення щодо формату уроків ухвалюватимуть педагогічні ради.

При цьому кожна родина має право обрати той варіант участі в навчанні, який вважає найбільш безпечним та комфортним для дитини.

Робота опорних пунктів

Повідомляється, що заклади освіти, визначені опорними пунктами, працюватимуть у форматі, обраному педагогічним колективом, – очному або дистанційному, залежно від рішення педагогічної ради.

Проте у разі виникнення надзвичайної ситуації та потреби у використанні будівлі як опорного пункту, навчання в таких школах негайно переводитиметься в дистанційний формат.

Чому навчання відновлюють

Рішення про повернення до освітнього процесу ухвалила Постійна комісія з питань ТЕБ та НС. Члени комісії проаналізували стан енергосистеми міста після обстрілів та готовність шкіл до роботи.

Рішення також обумовлене постановою Кабінету Міністрів України про продовження зимових канікул до 1 лютого та протокольним дорученням громадам визначатися з подальшим відновленням освітнього процесу на рівні комісій ТЕБ та НС.

Нагадаємо, через безпекову ситуацію з 19 січня у столичних школах розпочалися канікули. Ці канікули продовжили за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня.