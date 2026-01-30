Запланована подія 2

Школы Киева возобновляют обучение: когда и в каком формате начнется образовательный процесс

школа
Киевские школы возобновляют обучение со 2 февраля / Depositphotos

Столичные коммунальные учебные заведения с понедельника, 2 февраля, приступают к работе в очном, дистанционном и смешанном форматах. Каждая школа будет самостоятельно выбирать модель обучения, учитывая ситуацию, наличие света и отопления в помещениях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, окончательное решение по формату уроков будут приниматься педагогическими советами.

При этом каждая семья имеет право выбрать тот вариант участия в обучении, который считает наиболее безопасным и комфортным для ребенка.

Работа опорных пунктов

Сообщается, что учебные заведения, определенные опорными пунктами, будут работать в формате, выбранном педагогическим коллективом, – очном или дистанционном, в зависимости от решения педагогического совета.

Однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации и необходимости использования здания в качестве опорного пункта, обучение в таких школах будет немедленно переводиться в дистанционный формат.

Почему обучение восстанавливают

Решение о возвращении в образовательный процесс приняла Постоянная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Члены комиссии проанализировали состояние энергосистемы города после обстрелов и готовности школ к работе.

Решение также обусловлено постановлением Кабинета Министров Украины о продлении зимних каникул до 1 февраля и протокольным поручением общин определяться с последующим возобновлением образовательного процесса на уровне комиссий ТЭБ и ЧС.

Напомним, из-за ситуации с 19 января в столичных школах начались каникулы. Эти каникулы продлили за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.

Автор:
Татьяна Бессараб