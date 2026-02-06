Киевские школы переходят на дистанционное обучение из-за отсутствия отопления: что известно

Около 45% учебных заведений Дарницкого и Днепровского районов остались без отопления после обстрелов столицы. Из-за повреждений Дарницкой ТЭЦ-4 обучение в таких школах организовано дистанционно, пока продолжается возобновление теплоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Школы без отопления

В остальных школах Дарницкого и Днепровского районов образовательный процесс проходит очно.

"Для нас важно не останавливать обучение, поэтому решили перейти на дистанционный формат в заведениях, где нет отопления. Ключевое условие - стабильное электроснабжение, поэтому рассчитываем на лояльные графики подачи электроэнергии от ДТЭК", - отметил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Департамент образования и науки готовит несколько вариантов скорейшего возвращения учащихся в очное обучение. Среди них - временный перевод начальных классов в ближайшие школы с надлежащими условиями, а также объединение нескольких детских садов в опорные заведения для общества.

Решения по формату обучения принимаются индивидуально для каждого заведения, учитывая наличие тепла и возможность создать безопасные условия для детей и персонала. Родители и педагогические коллективы оперативно информируются о всех изменениях через администрации школ и районные управления образования.

Напомним, из-за ситуации с 19 января в столичных школах были объявлены каникулы. Эти каникулы продлили за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.

2 февраля школы Киева начали работу в очном, дистанционном и смешанном форматах. Каждая школа будет самостоятельно выбирать модель обучения, учитывая ситуацию, наличие света и отопления в помещениях.