Зеленский: в части регионов работа ПВО по "шахедам" неудовлетворительна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неудовлетворительной работе Воздушных сил в ряде регионов в части уничтожения дронов-камикадзе и отметил необходимость немедленных решений для повышения эффективности противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

Глава государства сообщил, что этот вопрос был обсужден с командующим Воздушными силами и министром обороны Украины. По его словам, определены решения, которые должны быть срочно имплементированы для лучшего сбивания "шахедов".

Президент также проинформировал о сложной гуманитарной ситуации в Киеве: более 1200 домов в разных районах столицы остаются без отопления. Зеленский отметил необходимость усилить поддержку жильцов таких домов и поручил привлечь цифровые инструменты для оперативного определения конкретных потребностей людей и общин.

Отдельное внимание было уделено ситуации в регионах, в частности в Киеве и области, Харьковщине, Полтавщине, Кропивницком и области, Винницкой области, Днепровщине, Запорожье, а также в общинах вблизи фронта и на приграничных с Россией.

Руководитель "Укрзализныци" доложил о постоянных российских ударах по логистической инфраструктуре. По словам Президента, обстрелы железной дороги не прекращаются ни дня, а в январе зафиксирован существенный рост атак именно по объектам УЗ.

Также заслушаны доклады по восстановлению энергетики, работе пунктов поддержки и обогрева, вводу в эксплуатацию объектов когенерации и реализации правительственных программ помощи населению, в частности, программы с тепловыми пакетами, которую планируют расширять.

Заметим, что этой ночью Воздушными силами были сбиты/подавлены 297 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов из 335.