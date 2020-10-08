Мнения 1 час назад

Чому кібербезпека має особливе значення під час пандемії коронавірусу? 

Пандемія коронавірусу докорінно змінює світовий життєустрій: економіку, політику, охорону здоров'я… Також у цей період змінюються наші повсякденні звички: ми віддаємо перевагу онлайн-купівлі їжі, ліків тощо

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Щоденно ми чуємо та бачимо нагадування та рекомендації від місцевої влади, керівництва компанії та ВООЗ про заходи особистої безпеки на період загальнонаціонального карантину.

Наразі ми більше спілкуємося онлайн та працюємо дистанційно. Наше життя змінюється дуже швидко. Я переконаний, що ця криза є можливістю змінити свій звичайний розпорядок життя та вдосконалити цифрові навички. Але не варто забувати, що разом із цими змінами надходять і нові ризики — насамперед зростає  рівень кіберзлочинності та кібератак.  

Кратко и по делу в Telegram

Тож у надзвичайних ситуаціях такого масштабу залежність від цифрових комунікацій зростає в декілька разів! Інтернет майже миттєво став основним каналом взаємодії між людьми та спільним простором для роботи, контактів і підтримки одне одного. Тому дуже важливо для всіх нас убезпечитись від кібератак та зберегти всі наші унікальні дані й доступи до необхідних пристроїв, підтримати належне функціонування всіх потрібних для життя та роботи ресурсів і систем.

Ми маємо бути обережними, бо переважна більшість кібератак здійснюються шляхом використання злочинцями дієвих методів соціальної інженерії. Кіберзлочинці завжди "у тренді" та є надзвичайно креативними в розробці нових способів для доступу до наших паролів, мереж і даних.  Наприклад, нещодавно глобальна кібератака була спрямована якраз на людей, які шукали відомості про поширення коронавірусу. Зловмисне програмне забезпечення було сховано на зображенні з цілком легального та офіційного інтернет-джерела, що позначало статистику захворюваності на коронавірус. Користувачам пропонували увійти до шкідливого додатка, який вже далі дозволяв хакерам отримувати доступ до збережених паролів.

Так само можуть бути приховані ризики в запитах на інформацію про кредитні картки чи на встановлення спеціалізованих програм із перегляду інформації про стан банківського рахунку.

Тому в мене є декілька порад для всіх, хто перейшов на дистанційну роботу:

·       Створюйте надійні паролі, тримайте їх у таємниці та регулярно їх змінюйте.

·       Не використовуйте обліковий запис з адміністративними привілеями для повсякденної роботи.

·       Використовуйте двофакторну аутентифікацію скрізь, де тільки це можливо.

·       Регулярно слідкуйте за своєчасним встановленням оновлень до вашої операційної системи та антивірусного програмного забезпечення.

·       Будьте максимально уважні під час роботи з електронною поштою. Не відкривайте листи від невідомих відправників, не переходьте за невідомими посиланнями, не відкривайте вкладень, якщо ви не впевнені, що вони з надійного джерела.

·       Користуйтесь тільки ліцензійним програмним забезпеченням.

·       Будьте обережними під час користування мережею Інтернет, пам"ятайте, що існують фішингові сайти.

·       Робіть резервні копії критичної інформації.

·       Підвищуйте свою кіберграмотність.

І пам'ятайте: безпечна особиста поведінка кожного з вас неабияк допоможе запобігти поширенню небезпечних інфекцій — як у фізичному світі, так і в Інтернеті.

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